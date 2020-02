Kleve. Ein Autofahrer nahm einer Streifenwagenbesatzung in Kleve die Vorfahrt und fiel auf: Er war alkoholisiert.

Kleve: Dem Streifenwagen Vorfahrt genommen, Führerschein weg

Angehalten, aufgefallen: Nachdem am Sonntag, 2. Februar, gegen 2 Uhr einer Streifenwagenbesatzung aus Kleve auf der Straße Am Brücktor in Kleve ein entgegenkommenden Linksabbieger die Vorfahrt nahm, kontrollierten die Beamten den Autofahrer. Sie stellten fest, dass der 51-Jährige aus Altenberge augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.