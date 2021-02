Kleve: Der Abfall wird trotz des Winters weiter abgefahren

Die Mülltonnen in Kleve sollen soweit möglich nach Plan geleert werden.

Kleve. Die Stadt Kleve verspricht trotz der winterlichen Straßenverhältnisse eine weitgehend geregelte Entsorgung. Die Bürger sollen die Wege freiräumen.

In Kleve wird – als eine der wenigen Kommunen im Kreis Kleve – seit Dienstag eingeschränkt der Abfall abgefahren. Wie berichtet, konnte am vergangenen Montag keine Müllabfuhr durchgeführt werden. Das betraf den Abfuhrbezirk 1 (Braune Tonne), den Abfuhrbezirk A (Gelbe Tonne/Gelber Sack) und den Abfuhrbezirk A1 (Altglaskörbe). Am Dienstag konnte im Abfuhrbezirk 2 die Braune Tonne und im Abfuhrbezirk A2 das Altglas nicht abgefahren werden. Die Gelbe Tonne/Gelber Sack konnte dagegen im Abfuhrbezirk B weitgehend abgefahren werden, so die Stadt.

„Die Abfuhrbezirke werden bestmöglich abgefahren“

Seit Mittwoch werden Altglas und die Gelbe Tonne/Gelber Sack „bestmöglich abgefahren“, so die Stadt. „Die Altglaskörbe und die Gelben Tonnen oder Gelben Säcke werden, soweit durch die Müllfahrzeuge erreichbar, abgefahren.“ Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) bitten die Anlieger ausdrücklich, der jeweiligen Winterwartungspflicht gemäß Satzung vollumfänglich nachzukommen und die Wege zu räumen. „Die Gefäße müssen durch die Mitarbeiter der USK unmittelbar erreichbar und von Schnee befreit sein. Unter Umständen können ansonsten Abfallgefäße nicht geleert werden.“ In diesen Fällen bitten die USK, diese wieder von den Bürgersteigen zu entfernen und für die nächste turnusmäßige Abfuhr bereitzustellen. Selbstverständlich werden dann entsprechend abfuhrfähig verpackte Mehrmengen mitgenommen. „Eine Ersatzabfuhr ist leider nicht möglich. Ansonsten besteht die Möglichkeit, den Abfall am Wertstoffhof zu entsorgen“, stellt die Stadt Kleve fest.

Nach aktuellem Stand und in Abhängigkeit der weiteren Wetterlage werden nach Angaben der Stadt nun vollständig ausgefallene Abfuhren nachgeholt: Die Abfuhr von Bio-Abfall (Braune Tonnen) in den Bezirken 1 bis 5 muss diese Woche ersatzlos gestrichen werden. Auch Anfang nächster Woche muss damit gerechnet werden, dass der Inhalt der Tonnen überwiegend gefroren ist und somit nicht geschüttet werden kann. Die Tonnen werden wieder regelmäßig ab Montag, 22. Februar, gemäß Abfallkalender geleert. Die USK bitten hier um Verständnis.

Die Stadt Kleve will am Abfallkalender festhalten

Am Montag, 15. Februar, werden die Abfuhren der Gelben Tonne/Gelben Säcke im Abfuhrbezirk A und des Altglases in den Abfuhrbezirken A1 und A2 nachgeholt. Ab Dienstag, 16. Februar, gelten wieder die Angaben im Abfallkalender. Die USK haben sich entschieden, diese Woche – soweit möglich – die Abfallentsorgung aufrecht zu erhalten: „Wir bitten jedoch um Verständnis, wenn vereinzelt eine Abfuhr aufgrund der Straßenverhältnisse nicht erfolgen kann.“