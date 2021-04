Kommunalpolitik Kleve: Die FDP will den Parkplatz am Bresserberg sanieren

Kleve. Auch der Parkplatz vor dem Stadion am Bresserberg befindet sich seit Jahren in einem schlechten Zustand. Das will die FDP in Kleve endlich ändern.

Nicht nur das im Rohbau befindliche Tribünengebäude, sondern auch der Parkplatz vor dem Stadion am Bresserberg befindet sich seit Jahren in einem schlechten Zustand. Die Schlaglöcher mehren sich vor Ort. Insbesondere bei regnerischem Wetter haben es geheingeschränkte Personen schwer, den Eingang der Arena oder den benachbarten Friedhof zu erreichen. Daher brauche es eine städtische Generalüberholung des Parkplatzes, so die Klever Ratsfraktion der FDP.

„Die Stadt sollte jetzt zu einer Generalüberholung des Areals ansetzen, um den Stadionbesuch attraktiver zu gestalten und dafür zu sorgen, dass der Parkplatz nicht zu einem Treffpunkt für nächtliche Raserei wird“, sagt FDP-Ratsvertreter Maarten Oversteegen. Da die Planungen zur Instandsetzung der Tribüne laufen, solle man nun auch den Parkraum ins Visier nehmen. So fordern die Liberalen in ihrem Antrag an den Rat die Schaffung von E-Ladestationen, sodass Zuschauer künftig ihre Räder oder ihre Fahrzeuge aufladen können, während sie den Begegnungen des 1. FC Kleve folgen. Um das Ambiente auf dem Parkplatz weiter zu verbessern, sollten darüber hinaus Bäume gepflanzt oder Grünflächen angelegt werden. „Der Parkplatz befindet sich in einem desolaten Zustand, den wir so nicht hinnehmen wollen“, sagt Maarten Oversteegen.