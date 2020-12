Kleve: Die Gelbe Tonne löst ab Januar den Gelben Sack ab

Kleve. Die USK in Kleve verteilt den Abfallkalender an alle Haushalte. Dazu gibt es Änderungen bei Glasabfuhr, Wertstoffen und den Öffnungszeiten.

Bis Ende des Jahres soll der Abfallkalender 2021 an alle Haushalte in Kleve verteilt werden. Über die Homepage der Stadt ist er bereits jetzt digital verfügbar. Einige Dinge ändern sich ab 2021: Die Gelbe Tonne wird Anfang Januar eingeführt, sie löst den Gelben Sack ab. Hier können allein in Kleve jedes Jahr über 1,3 Millionen Plastiksäcke eingespart werden. Dies entspricht einer Jahresmenge von ca. 10.000 Kilo Plastik.

Die Klever Haushalte werden ab dem 11. Januar bis zum 6. Februar mit Gelben Tonnen ausgestattet

Die Haushalte werden voraussichtlich ab dem 11. Januar bis zum 6. Februar mit Gelben Tonnen ausgestattet. Die Tonnen werden auf den Bürgersteig vor den Grundstücken gestellt und sind auf dem Deckel mit Adressen gekennzeichnet. Eigentümerin ist die Firma Schönmackers Umweltdienste. Wann und wo die Gelben Tonnen planmäßig ausgeliefert werden, wird noch bekannt gegeben.

Sobald ein Haushalt die Gelbe Tonne erhalten hat, kann das Gefäß genutzt werden und es wird bei der nächsten Abfuhr geleert. Eigene Gelbe Tonnen können nicht verwendet werden. Nur die Tonnen der Firma Schönmackers dürfen von den USK geleert werden. Auf Wunsch können eigens erworbene Gelben Tonnen kostenlos abgeholt werden.

In die standardmäßig ausgelieferte Gelbe Tonne mit einem Volumen von 240 Litern passt der lose Inhalt von mindestens fünf Gelben Säcken, in einen 1.100 Liter Container der Inhalt von circa 20 Gelben Säcken. Die Dualen Systeme in Deutschland haben - bei einer 28-tägigen Abfuhr, so wie sie in Kleve seit Jahren praktiziert wird - ausschließlich 240 Liter-Tonnen und für größere Mehrfamilienhäuser den 1.100 Liter-Container zugelassen. Ansprechpartner bei Fragen nach der Einführung der Gelben Tonne ist Schönmackers, unter 0800/888 4373, über das Onlineformular unter schoenmackers.de, per Mail unter dsd-kreiskleve@schoenmackers.de. Ab Januar 2021 können die Gelben Säcke über die kostenlose Hotline 0800 888 4373 mit Begründung (einmalige Mehrmengen oder Ausnahmegenehmigung) beantragt werden.

Die Abfallgebühren in Kleve sind seit Jahren stabil

Die Abfallgebühren in Kleve sind, trotz steigender Kosten bei der Abfuhr und Entsorgung, seit Jahren stabil. Um weiter ein niedriges Gebührenniveau sichern zu können, waren Änderungen erforderlich. So wird die Abfuhr der drei Glasfraktionen ab 1. Januar das neue Drei-Kammer-Abfallfahrzeug ohne Unterstützung durch ein weiteres Fahrzeug alleine bewältigen. Das Glas wird an zwei Tagen abgefahren. Hier muss in der zusätzlichen Spalte im Straßenverzeichnis geschaut werden, ob man sich mit seiner Straße bzw. Hausnummer im Bezirk A1 oder A2 befindet.

Durch die USK werden regelmäßig gesondert einige Wertstoffe abgeholt. Dies erfolgt unter Nutzung der vorhandenen Glassammelkörbe, die am Tag der Sammlung verwendet werden können. Bisher sind die USK im achtwöchentlichen Turnus das gesamte Stadtgebiet abgefahren. Das Ergebnis war überschaubar, die Sammlung soll jedoch fortgeführt werden. Es bedarf nun aber eines Anrufs bei den USK, die dann zu den Abfuhrterminen die Wertstoffe gezielt einsammelt.

Neue Öffnungszeiten von USK und Wertstoffhof

Angepasst werden auch die Öffnungszeiten. Die USK-Verwaltung öffnet montags bis mittwochs, von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr. Der Wertstoffhof öffnet mittwochs von 8 bis 12 Uhr & 13 bis 16 Uhr, donnerstags & freitags von 10 bis 12 Uhr & 13 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr.