Kleve: Die neue Eisdiele mit Blick auf den Spoykanal

Foto: Katja Meenen / The Rilano Hotel Cleve City

Die Eisdiele #Lieblingsplatz eröffnet am Rilano Hotel Kleve

Kleve. Bald komplettiert die Eisdiele der „#Lieblingsplatz“ das Angebot des Rilano Hotels mit Blick auf den Spoykanal.

Bald komplettiert der „#Lieblingsplatz“ das Angebot des Rilano Hotels mit Blick auf die Spoy. Neben dem hauseigenen Restaurant „Vitello“ und der Lounge entsteht in den Räumlichkeiten des ehemaligen „MammaMinuti“ und davor ein „Lieblingsplatz“ mit hausgemachter Eiscrème und anderen Leckereien auf 500 Quadratmetern Sonnenterrasse. Am morgigen Freitag, 25. Juni, wird um 14 Uhr geöffnet.

Mit Dominik Dellnitz vom Eisbüdchen Dellnitz fand sich ein ambitionierter Kooperationspartner

Noch wird etwas gerückt, gestrichen und gestaltet, zur Eröffnung soll alles stehen. Mit Dominik Dellnitz vom Eisbüdchen Dellnitz fand sich ein ambitionierter Kooperationspartner, der mit viel Gespür und Können künftig ein köstliches Eisangebot an den #Lieblingsplatz ausliefert. Zusammen mit hausgemachten Saucen und Marmeladen aus der Hand von „Vitello by Rilano-Küchenchef“ Andre Krake und getoppt von Crunch oder Schokolade verschmilzt jede Eiskreation zu einem Geschmackserlebnis. Regelmäßig wechselnde Sorten sind garantiert. Bubble-Waffles und Freak-Shakes machen die süße Vielfalt komplett. Die #Lieblingsplatz-Saucen und -Marmeladen gibt es zum Mitnehmen, zum Selber essen oder Verschenken. Wer zu Hause Lust auf Schönes vom #Lieblingsplatz hat oder ein besonderes Mitbringsel sucht, das Nerven stärkt, stecke seine Nase in die kleine #Lieblingsplatz-Nische, wo es laufend neue Präsent-Ideen gibt.

Den neuen #Lieblingsplatz erreicht man entweder von der Herzogbrücke aus kommend oder über die Hafenstraße entlang der Spoy.

Mehr Infos über Produkte, Neuigkeiten und Pläne im Internet bei Instagram. Dort unter dem Namen lieblingsplatz_cleve.

