Kleve: Diese stehlen auffälliges Motorcrossbike aus Keller

Kleve. Ein auffälliges Motorcrossbike haben unbekannte Täter aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Dorfstraße in Kleve gestohlen.

Ein auffälliges Motorcrossbike haben unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag, 5. September, 17 Uhr, bis Dienstag 7. September, 9 Uhr, aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Dorfstraße in Kleve gestohlen. Sie flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Das Crossbike der Marke Nitro Motors trägt die Bezeichnung Storm V2. Es verfügt über eine auffällige Lackierung in schwarze, orange und weiß.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen sowie zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Kripo Kleve unter 02821/5040 entgegen.

