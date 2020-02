Kleve: Ein besonderer Komponist mit einer Liste voller Ideen

Kleve. Der Komponist Florian Wittenburg ist in Kleve aufgewachsen und lebt seit einigen Jahren wieder hier. Portraitkonzert im Museum Kurhaus am 1. März.

Als Kind schlug er gerne auf umgedrehte Plastikeimer. Da wäre doch Schlagzeug das richtige Instrument für ihn, fanden seine Eltern. Sie trafen damit den richtigen Nerv. Florian Wittenburg, geboren 1973 in Berlin, probierte zwar noch die Trompete aus, entschied sich dann aber fürs Schlagzeug. Nachdem die Familie von Utrecht nach Kleve gezogen war, erhielt Wittenburg Schlagzeugunterricht bei Stephan Froleyks an der Kreismusikschule Kleve. „Da habe ich so richtig Feuer gefangen“, berichtet er.

Kombination aus Musik und Technologie

So dass nach seinem Abitur am damaligen Klever Johanna-Sebus-Gymnasium feststand, dass er Musik studieren wollte. Er entschied sich für eine Kombination aus Musik und Technologie, der Musikelektronik. Während des Studiums an der Hochschule der Künste in Utrecht programmierte er Kompositionsalgorithmen, die er in Dialog setzte zu akustischen Interaktionen. Später verbrachte er zur Vertiefung noch ein Jahr am Centre de Création Musicale Iannis Xenakis in Paris.

Florian Wittenburg spielt auch im Museum Kurhaus. Foto: Dieter Schlensog / Stadt Kleve

„Dort hat mich inspiriert, mit Software zu arbeiten, mit der man elektronische Musik generieren kann.“ Algorithmen, Programmierung, Musik - was so kompliziert klingt, ist es in gewisser Weise auch. Aber andererseits speist sich Florian Wittenburgs Klangästhetik stark aus der Klarheit der Minimal Music. Morton Feldman, Steve Reich oder auch der durchaus massenkompatible Personalstil Arvo Pärts sind für ihn durchaus Vorbilder.

„So schnell kann ich gar nicht komponieren“

„Musikalische Prozesse haben mich immer interessiert", sagt Wittenburg. Komposition bedeutet eben nicht, geniale Ideen zu haben, sondern ist auch Handwerk und Kalkül. Welche Parameter definiert man für eine Live-Performance, welche werden über einen Algorithmus gesteuert? Noch dazu, wenn es letztlich um eine ästhetische Klangsensibilität geht: „Ich mag es nicht, wenn man merkt, dass Musik computergeneriert ist", findet er.

Parallel arbeitet er an seiner neunten CD (Label Nurnichtnur). „Es sind neue Klangwelten, die entstehen“, beschreibt er das Ergebnis. Inspiriert auch durch außermusikalische Dinge. Etwa die Bücher seines Lieblingsautors J.M. Coetzee, dessen Buch „Elizabeth Costello“ ihn zu einem Stück anregte, das auch in Kleve zu hören sein wird. „Ich habe ganze Listen von Ideen, so schnell kann ich gar nicht komponieren“, sagt er. Sogar sein Hobby, das Kochen, setzt er schmunzelnd in Beziehung zum Komponieren: „Da nimmt man ja auch Zutaten, mischt sie, und am Ende hat man hoffentlich ein ästhetisches und kulinarisches Erlebnis.“

Das besondere Konzert in der Besonderen Reihe der Stadt Kleve

Am Sonntag, 1. März, 18 Uhr, kann man sich einen musikalischen Eindruck vom Klangkosmos des Florian Wittenburg im Museum Kurhaus machen. Ein wirklich besonderes Konzert im Rahmen der „Besonderen Reihe“, das ab 18 Uhr im Museum Kurhaus Kleve zu hören ist. Musik für Percussion, Klavier und Stimme sind dann vom Klangkünstler zu hören.

Wittenburgs Werkauswahl fürs Museum klingt vielfarbig auf Klavier, Marimba, Vibraphon und mit Stimme. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn mit dem niederländischen Pianisten Sebastiaan Oosthout, der zahlreiche seiner Werke einspielte.

Oosthout saß schon einmal am Steinway im Kurhaus und bringt aus Nijmegen die Sängerin Shireen Kaijadoe mit. Die Perkussionisten Fabian Kraus und Raphael Bulut kommen aus Stephan Froleyks´ Schlagzeug-Klasse an der Musikhochschule Münster. Sowohl Oosthout als auch Froleyks gaben bei Wittenburg Kompositionen in Auftrag.

Tickets für das Kurhaus-Konzert

Für das Konzert empfiehlt Wittenburg sich los zu lösen von eigenem Hörempfinden. Das Konzert dauert ca. 70 Min. ohne Pause, Einlass: 17.30 Uhr.

Konzertkarten (12 Euro, ermäßigt 6 Euro) gibt’s hier: www.kleve.reservix.de, Rathaus-Info Kleve, 02821/84600 Fachbereich Kultur der Stadt Kleve, 02821/84254 und an der Museumskasse, 02821/750110.