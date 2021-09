Kleve: Ein schwieriges Pandemie-Jahr 2020 für die Caritas

Kleve. Die Delegiertenversammlung, das höchste beschlussfähige Verbandsorgan der Caritas Kleve, hat den Vorstand entlastet und die Berichte angenommen.

Sie ist das höchste beschlussfassende Verbandsorgan der Caritas Kleve: die Delegiertenversammlung. Einstimmig bei Enthaltung der Befangenen wurde dort der Caritasrat jetzt entlastet. In ihren Berichten blickten Vorstand Rainer Borsch und Ulrich Bergmann, Vorsitzender des Caritasrates, auf das vergangene Jahr zurück. Auch die Jahresabschlüsse wurden noch einmal vorgestellt.



Aus Sicht des Caritasrates: Der Caritasrat ist das bedeutendste Aufsichtsorgan der Caritas Kleve. Ihm obliegt die Aufsicht und Kontrolle des Vorstandes, aber auch verbandliche, politische und fachliche Entscheidungen werden dort abgestimmt. 2020 wurde unter anderem die Liquidation der Palette gGmbH beschlossen.

Genauer gesagt wird das Sozialkaufhaus ab 2022 nur noch vom Caritasverband Kleve betrieben, die Diakonie im Kirchenkreis Kleve zieht sich zurück. Der Standort in Goch wurde inzwischen aufgegeben, die dort beschäftigten Mitarbeitenden wechselten nach Kleve und Emmerich.

Vorsitzender des Caritasrates ist Ulrich Bergmann, sein bisheriger Vertreter Hans-Josef Oberbanscheidt trat im Juni 2021 aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Aktuell gehören sieben Personen dem Caritasrat an: Brigitte Angenendt aus Kleve, Ulrich Bergmann aus Emmerich, Birgit Fischer aus Rees, Dr. Kurt Kreiten aus Kleve, Nobert Lamers aus Goch, Andy Mulder aus Kleve und Johannes Peeters aus Goch. Im vergangenen Jahr hat der Caritasrat insgesamt dreimal getagt. Auf allen drei Sitzungen hat Vorstand Rainer Borsch seinen Tätigkeitsbericht vorgelegt sowie die wirtschaftliche Situation des Verbandes dargelegt. Am Ende des Jahres stellte er gemeinsam mit Martina Hoferichter, Leiterin Zentrale Dienste, den Wirtschafts- und Investitionsplan vor. Rund 650.000 Euro sollen 2021 investiert werden.

Neuer stellvertretender Vorsitzender des Caritasrates ist Dr. Kurt Kreiten. Er wurde im September 2021 ins Amt gewählt.

Aus Sicht des Vorstandes: Diplom-Kaufmann Rainer Borsch (61) ist seit 2015 Vorstand des Caritasverbandes Kleve. 2020 war auch für ihn ein herausforderndes Jahr: „Die Corona-Pandemie hat in fast allen Leistungsbereichen zu Einbußen geführt. Obwohl alle Bereiche ihre Dienste auch im ,Lockdown‘ angeboten haben, wurden sie weniger nachgefragt.“

Beispiel Pflegeberatungen: Gab es 2019 noch fast 3800 Beratungen waren es 2020 nur etwas mehr als 1600. Auch das Kontaktcafé an der Hoffmannallee, ein niedrigschwelliges Angebot für Rat- und Hilfesuchende, verzeichnete durch eingeschränkte Öffnungszeiten deutliche Besuchereinbußen. Mehrfach verschoben und letztendlich ausfallen musste der gemeinsam geplante Jahresempfang mit dem Caritasverband Geldern-Kevelaer im vergangenen Jahr. Abseits der Corona-Pandemie gab es 2020 aber auch Gutes zu berichten: So wurde die Caritas-Tagespflege St. Vinzenz in Emmerich am Rhein im Oktober eröffnet. Bereits im April übernahm die IT für Caritas eG die IT-Betreuung für den Verband. Verabschiedet hat sich der Verband von Helmut van Kempen. Der Bereichsleiter für die ambulante Jugendhilfe ging im Juni 2020 nach fast 30 Jahren im Dienst bei der Caritas in den Ruhestand.

So ist es wirtschaftlich um die Caritas Kleve bestellt: Das Jahr 2020 schloss mit fast 304.000 Euro positiv ab. Durch die Corona-Pandemie gab es zwar Einnahmeverluste, doch diese wurden überwiegend durch verschiedene öffentliche Ausgleichszahlungen aufgefangen. Demnach stiegen die Gesamterträge von 24,2 Millionen Euro im Jahr 2019 auf fast 25 Millionen Euro in 2020. Die höchsten Einnahmen erzielte die ambulante Pflege mit Erträgen von mehr als 9,2 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss wird dem Eigenkapital des Vereins zugeführt. Dieses steigt dadurch auf 5,6 Millionen Euro.

Positiv entwickelt hat sich auch die Tochtergesellschaft, die Caritas Altenhilfe St. Martinus gGmbH (51 Prozent Beteiligung). Der Jahresüberschuss stieg von etwas mehr als 307.000 Euro auf knapp 319.000 Euro. Bei der Palette Sozialservice gGmbH (80 Prozent) gibt es ebenfalls einen Überschuss von knapp 72.000 Euro. Dieses Ergebnis wurde jedoch nur durch einen Zuschuss in Höhe von 88.000 Euro durch den Caritasverband Kleve erreicht.

