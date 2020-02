Kleve-Materborn. Unbekannte Täter kamen in Kleve-Materborn durch die Terrassentür.

Kleve: Einbrecher nahmen den Fernseher mit

Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 4. Februar, 15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Wasserweg eingedrungen. Sie hebelten dazu die Terrassentür des Hauses auf der rückwärtigen Seite auf, und verschafften sich so Zugang. Einmal im Haus, durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Diebesgut. Am Ende nahmen sie unter anderem ein Notebook sowie einen Fernseher mit. Die Höhe des Sachschadens nannte die Polizei nicht. Jetzt hofft die Kripo Kleve auf Hinweise zu verdächtigen Personen, 02821/5040.