Kleve. Bei einem Blitzeinbruch in der Innenstadt von Kleve sind in der Nacht zu Montag mehrere hochwertige Handtaschen geraubt worden. Zeugen gesucht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleve: Einbrecher rast mit Opel in Modegeschäft

Der Krach riss einige Anwohner aus dem Schlaf: Bei einem Blitzeinbruch sind in der Nacht zu Montag in der Innenstadt in Kleve mehrere hochwertige Handtaschen gestohlen worden. Zeugen sahen, wie der Täter flüchtete.

Laut Polizei wurde die Tat offenbar von nur einem Täter verübt. An dem Geschäft in der Fußgängerzone der Großen Straße entstand zudem hoher Sachschaden.

Täter raste mit einem blauen Opel in das Schaufenster

Mit einem blauen Opel war der Täter in das Schaufenster des Geschäftes gerast, berichtete in der Nacht die Polizei. Den dabei entstandenen Lärm nahm er offensichtlich in Kauf. Mehrere Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei, hieß es am Montagmorgen in der Polizeileitstelle. Doch die Fahndung brachte in der Nacht keinen Erfolg.

„Wir haben noch keine Erkenntnisse zum Tatfahrzeug“, sagte ein Polizist am frühen Morgen in der Leitstelle auf Nachfrage. Auch zum Fluchtweg des Täters und zur Frage, inwieweit es ein Fluchtfahrzeug gibt, war am frühen Morgen noch nichts bekannt. „Den beschädigten Opel ließ der Täter am Tatort zurück“, berichtete die Polizei.

„Die Fahndung lief bisher erfolglos“, teilte die Polizei am Morgen mit. Sie sucht deshalb auch nach Zeugen, die rund um die Tatzeit in der Nacht in der Klever Innenstadt Verdächtiges beobachtet haben.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02821/504-0.

(dae)