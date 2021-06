Sommerferien Kleve: Fingerhutshof lädt in den Ferien in die Marienschule

Kleve. Die Ferienmaßnahme der Stadt Kleve findet in diesem Jahr nicht wie üblich auf dem Fingerhutshof statt, sondern auf dem Gelände der Marienschule.

Die Ferienmaßnahme der Stadt Kleve findet in diesem Jahr nicht wie üblich auf dem Fingerhutshof statt. Stattdessen wird den Kindern in den ersten drei Wochen der Sommerferien auf dem Gelände der Marienschule in Kleve ein buntes Programm geboten.

Die drei Gruppen von jeweils 20 Kinder dürfen sich auf Basteln, Fußballspielen, Malen und Experimentieren freuen. Die Kinder können bei Wasserolympiade, Schatzsuche und Schnitzeljagd zeigen, was sie können. Abgerundet wird das Angebot durch einige Highlights: So können sich die Kinder beim Ausflug zur nahegelegenen Jugendherberge im Klettern und Balancieren ausprobieren. Eine erfahrene Tänzerin bietet außerdem einen Tanzworkshop an. Jedes Kind von 6 bis 12 Jahren kann teilnehmen.

Anmeldung online unter https://www.reservix.de/veranstaltungskalender?q=Ferienspiele. Fragen an Lisa Broza, 02821/84 617 oder Claudia Küppers, 02821/84 611.

