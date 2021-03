Kreis Kleve: Flexibel zur Arbeit kommen mit dem „Flex Pool“

Kreis Kleve. Der „Flex-Pool Pflege“ des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums in Kleve ist ein Erfolgsmodell. Die Mitarbeiter loben das Arbeitszeit-Projekt.

Christina van Nahmen arbeitet, wann sie will – im „Flex-Pool Pflege“ des Klever St.-Antonius-Hospitals. Für die alleinerziehende Mutter ist das innovative Arbeitszeitmodell ideal. Eine Freundin hatte sie auf das Angebot aufmerksam gemacht: „Christina, das ist doch was für dich!“ Christina van Nahmen, seit zehn Jahren examinierte Altenpflegerin, wollte 20 Monate nach der Geburt ihres Sohnes zurück in den Beruf – eine organisatorische Herausforderung für die alleinerziehende Mutter. Mit dem Flex-Pool Pflege des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums hat sie nun die perfekte Möglichkeit gefunden.

Wer sich für die „Flex Pools Pflege“ entscheidet, profitiert von größtmöglicher Flexibilität

„Arbeiten, wann Sie wollen.“ Das Versprechen klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Mit einem in der Region bisher einzigartigem Modell ermöglicht das Katholische Karl-Leisner Klinikum Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Pflege seit Januar 2021 aber genau das. Wer sich für die „Flex Pools Pflege“ entscheidet, profitiert von größtmöglicher Flexibilität: Die Pflegerinnen und Pfleger arbeiten, so viel und wann sie möchten. Dabei können sie ihre Dienst- und Urlaubspläneselbst schreiben, wenn sie möchten für ein ganzes Jahr im Voraus. Mindestens acht Stunden pro Woche müssen es sein, eine Schicht darf dabei nicht kürzer sein als vier Stunden.

Wer morgens von 8 bis 12 Uhr arbeiten möchte, arbeitet von 8 bis 12 Uhr. Wer keine Nachtschichten machen möchte, macht keine Nachtschichten. Wer von Flexibilität profitiert, muss sie im Dienst auch selbst einbringen: Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des „Flex Pools Pflege“ dürfen selbst entscheiden, wann sie arbeiten. Die Klinik legt fest, wo sie dies tun. Und zwar dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Auf Stationen, die Ausfälle kompensieren müssen. Die Bereitschaft zum flexiblen Einsatz wird mit einem Bonus belohnt, der bis zu 300 Euro monatlich betragen kann.

Klassische Win-Win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Eine klassische Win-Win-Situation: Der Arbeitgeber verfügt über ein stabiles Kontingent an Kräften, um Ausfälle auszugleichen und Spitzen abzudecken, der Arbeitnehmer kann Privatleben und Beruf perfekt unter einen Hut bringen.

Christina van Nahmen war direkt Feuer und Flamme – sie meldete sich bei Georg Lenz,Pflegedienstleiter des Klever St.-Antonius-Hospitals. Die beiden vereinbarten einen Tag Probearbeit, danach stand für die 32 Jahre alte Kleverin fest: „Das ist das Richtige für mich!“ Seit Anfang Januar gehört sie nun zum Team des Flex-Pools Pflege – 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat das Klinikum bereits neu eingestellt.

Mit jedem Wechsel der Station muss Christina van Nahmen sich auf neue Kollegen, neue Abläufe einstellen

Und für Christina van Nahmen läuft es rund, wie man so sagt. Sie arbeitet 25 Stunden pro Woche, mehr geht und möchte sie nicht in ihrer familiären Situation. Am besten passt ihr der Spätdienst am Montag, Mittwoch und Freitag, wenn sie ihren Sohn versorgt weiß. Jeweils einmal monatlich schickt sie eine Mail mit den genauen Daten, an denen sie arbeiten möchte. Genau in diesen Zeiten wird sie dann auch eingesetzt. Auf welcher Station sie beschäftigt sein wird, weiß sie dann noch nicht. Mit jedem Wechsel der Station muss Christina van Nahmen sich auf neue Kollegen, neue Abläufe einstellen.

„Das ist natürlich fordernd, aber es macht mir Spaß. Und ich bin immer sehr freundlich aufgenommen worden“, berichtet sie. Dass die erfahrenen Kollegen sie einarbeiten, versteht sich natürlich von selbst. Christina van Nahmen ist überzeugt, dass das Angebot ideal ist für alle, die einerseits flexibel sind, andererseits aber auch etwas Planungssicherheit benötigen.