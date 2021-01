Kleve: Geldbörse aus parkendem Wagen gestohlen

Eine unverschlossene Autotür nutzte ein Dieb, um auf der Braunstraße in Kleve eine Geldbörse aus dem Wagen zu stehlen. Nach ihm sucht jetzt die Polizei.

Eine unverschlossene Autotür nutzte ein Dieb am Sonntag, 17. Januar, zwischen 22.10 und 22.20 Uhr auf der Braunstraße in Kleve. Eine 25-jährige Frau aus Kleve hatte Ihren Pkw auf Höhe der Hausnummer 6 abgestellt und trug mehrere Gegenstände aus ihrem Wagen ins Haus. Dabei verschloss sie den Pkw nicht, was der unbekannte offensichtlich Täter sah und sich zunutze machte, unbemerkt zugriff und flüchtete.

Erst nachdem die 25-Jährige das Fahrzeug entladen hatte, stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest, die sie im Fahrzeug liegen gelassen hatte. Hinweise zum Täter oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter der Rufnummer 02821/5040 entgegen.