Kleve-Griethausen: Bürger reden bei Dorfentwicklung mit

In Griethausen können sich die Bürgerinnen und Bürger an der Dorfentwicklung beteiligen.

Kleve-Griethausen. Wie soll sich Kleve-Griethausen und das Ortsleben dort zukünftig weiterentwickeln? Antworten soll das Dorfentwicklungskonzept liefern.

Wie soll sich der Stadtteil Griethausen und das dortige Ortsleben zukünftig weiterentwickeln? Dieser Frage soll im Rahmen des „Dorfentwicklungskonzeptes“ für den Stadtteil Griethausen nachgegangen werden, für das die Klever Stadtverwaltung die Dorfentwicklungsexperten des Planungsbüros ARGE Dorfentwicklung aus Steinheim beauftragt hat. Dazu sind alle interessierten Griethausener und Griethausenerinnen eingeladen, Wünsche, Ideen und Potenziale zur Weiterentwicklung des Ortes aufzuzeigen. Unter www.griethausen.dorf-konzepte.de ist ab sofort eine Online-Umfrage zur Teilnahme freigeschaltet, im Rahmen der die Bürger und Bürgerinnen ihren Ort im Hinblick auf die Themen Ortsbild, Infrastruktur und Dorfleben bewerten können.

Bürger sind zur Auftaktveranstaltung ins Vereinshaus Griethausen eingeladen

Darüber hinaus lassen sich auf einer interaktiven Karte Orte innerhalb des Dorfes markieren, für die bereits konkrete Ideen zur Umgestaltung bestehen oder für die besonderer Handlungsbedarf gesehen wird. Der Fragebogen kann auch in Papierform bei der Stadtverwaltung Kleve, Fachbereich Planen und Bauen, Abteilung Stadtplanung, schriftlich oder unter Telefon 02821/84-506 angefragt werden. Alle Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen sind zudem zur öffentlichen Auftaktveranstaltung am 20. Oktober, um 18.30 Uhr, im Vereinshaus Griethausen eingeladen, innerhalb der unter anderem die Zwischenergebnisse der Befragung zu den Stärken und Schwächen im Dorf präsentiert sowie erste Ideen und Maßnahmenvorschläge entwickelt werden sollen. Die Stadt Kleve freut sich über jede Teilnahme an der Befragung sowie Interesse an der Auftaktveranstaltung.

Weitere Information rund um das Dorfentwicklungskonzept für Griethausen können über die Homepage www.griethausen.dorf-konzepte.de sowie über den Internetauftritt der Stadt Kleve abgerufen werden.

