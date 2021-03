Kleve-Griethausen: Einbrecher nimmt das Pocket-Bike mit

Einbrecher erbeutet in Griethausen ein rotes Pocket Bike mit „Feuerwehr“-Aufschrift aus einem Schuppen und entkommt damit unerkannt.

Ein unbekannter Täter ist am frühen Sonntagmorgen, 7. März, in den Gartenschuppen eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Postdeich eingedrungen. Vorher überstieg er einen zum Griethausenergraben gelegenen Zaun, um auf das Grundstück zu gelangen. Der Unbekannte entwendete ein rotes Pocket-Bike mit „Feuerwehr“-Aufschrift aus dem Schuppen. Zudem erbeutete der Täter unter anderem zwei Werkzeugkoffer und mehrere Werkzeugmaschinen.

Eine Überwachungskamera hat den Täter gegen 03:40 Uhr aufgezeichnet. Er ist demnach männlich, circa 180 bis 195 m groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Der Täter hat eine schmale Statur, dunklere, kurze Haare sowie einen Vollbartansatz. Er trug zur Tatzeit eine Jacke mit Pelzkragen und Sportschuhe. Zeugen, die Angaben zu der beschriebenen Person machen können, oder sonst verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter der Rufnummer 02821/5040.