Kleve: höchste Gewerkschafts-Auszeichnung für Rolf Wennekers

Kleve. Rolf Wennekers, Vorstandsvorsitzender des DGB-Kreisverbands Kleve, erhält am 31. Januar in Oberhausen die Hans-Böckler-Medaille 2020.

Die höchste Auszeichnung der Gewerkschaften für einen Klever: Der gebürtige Schwanenstädter Rolf Wennekers erhält die Hans-Böckler-Medaille 2020. Damit wird der 71-Jährige am Freitag, 31. Januar, in Oberhausen für den jahrzehntelangen Einsatz für die Belange der Beschäftigten geehrt. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Nordrhein mit, in der sich Wennekers seit über 50 Jahren engagiert. Die Hans-Böckler-Medaille wird vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) verliehen.

Wennekers ist gelernter Elektrofacharbeiter und kam während seiner Ausbildung im Klever Margarinewerk (später Unilever) zur Gewerkschaft. Als „Stimme der Belegschaft“ machte sich Wennekers dort rasch einen Namen – zunächst als Betriebsratsmitglied, dann als Konzern- und schließlich Europabetriebsrat. Nachdem Unilever den Standort Kleve aufgab, setze sich Wennekers für die Belange der Beschäftigten bei den Clever Stolz Lebensmittelwerken ein.

Zwei Generationen von Gewerkschaftern geprägt

„Die Erfolge, auf die wir in der Gewerkschaftsarbeit am Niederrhein heute zurückblicken, wären ohne das Wirken von Rolf Wennekers undenkbar“, sagt NGG-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hufer. Wennekers habe einen entscheidenden Anteil an der Fusion der Regionen Kleve-Emmerich und Duisburg zur heutigen NGG Nordrhein. Als Mitglied mehrerer Tarifkommissionen sei ihm die Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 38 Stunden in vielen Betrieben Nordrhein-Westfalens maßgeblich zu verdanken. „Und in seiner Freizeit gab es kaum ein Seminar, an dem Wennekers nicht teilnahm. Er suchte immer den Austausch mit den Kollegen. Damit hat er zwei ganze Generationen von Gewerkschaftern geprägt“, so Hufer.

Seit sechs Jahren ist Wennekers Vorstandsvorsitzender des DGB-Kreisverbands Kleve. Der 71-Jährige, zugleich Versichertenältester der Deutschen Rentenversicherung NRW, ist außerdem im Vorstand der NGG Nordrhein aktiv. Hinzu kommt seine internationale Arbeit: Bei der Beratungsstelle „GrenzInfoPunkt“ (GIP) macht sich Wennekers für die Belange von Beschäftigten in der Grenzregion zwischen Deutschland und den Niederlanden stark. Zudem ist er Präsidiumsmitglied im Internationalen Gewerkschaftsrat Rhein-Ijssel.