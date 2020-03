Monique Braun gehen die Bilder der vor Verzweiflung und Angst schreienden Hündin nicht mehr aus dem Kopf: Mit ihrem Partner hatte die Griethausenerin am Samstag an der Ecke Gocher Straße/Kranenburger Straße bei Kranenburg-Frasselt mit ansehen müssen, wie ein grau-silberner Kleinwagen mit niederländischem Nummernschild die American Staffordshire Terrierhündin Iga einfach aus dem Auto auf die Straße setzte und weg fuhr.

Einfangen ließ sich das offensichtlich friedfertige, aber höchst verschreckte Tier nicht – und verschwand. Die zur Hilfe gerufene Polizei konnte die Hündin auch nicht finden.

Reger Zuspruch im Netz

Darauf setzte Monique Braun ihren traurigen Facebook-Post mit den Fotos öffentlich ins Netz und fand dort regen Zuspruch, genauer gesagt Empörung. Jetzt freut sich die Polizei Kleve, dass die Geschichte nach Umwegen ein gutes Ende fand und veröffentlichte ebenfalls auf Facebook das Happy End: „Auch bei uns ging die Meldung ein und die Kollegen begaben sich – leider erfolglos – auf die Suche nach dem Tier. Gefunden wurde die Hündin erst, als sie am Samstagabend von einem Pkw angefahren und verletzt wurde. Eine Tiernothelferin brachte die Hündin, von der wir inzwischen wissen, dass sie Iga heißt, zur Tierklinik. Dort konnte man dem Tier glücklicherweise helfen.“

Facebookpost über das Aussetzen verbreitete sich bis nach Italien

Monique Braun: „Nach großem Hin und Her konnte jetzt auch die Besitzerin von Iga ermittelt werden.“ Das konnte die Polizei bestätigen: „Der Facebookpost über das Aussetzen verbreitete sich bis nach Italien, wo ein aufmerksamer Züchter Iga erkannte und sich mit der ursprünglichen Besitzerin in Verbindung setzte. Diese kontaktierte dann wiederum Monique Braun. Nach eigenen Angaben hatte die ehemalige Besitzerin, eine 32-jährige Frau aus Rotterdam, Iga aus gesundheitlichen Gründen abgeben müssen und schweren Herzens an einen vermeintlichen ,Tierfreund’ vermittelt. Wer Iga letztendlich ausgesetzt hat, ist bislang unklar.“

Hundesuchhilfe, Tierklinik, Ralf Seeger und Polizei im Einsatz

Dafür ist klar, dass sich die Hündin von ihrem unfallbedingten Beinbruch erholen wird und auch schon Unterkunft gefunden hat, wie Monique Braun erleichtert berichtet und sich bei allen Beteiligten bedankt: „Mein ganz großer Dank geht an dieser Stelle an die Hundesuchhilfe Geldern, die sich mit vollem Einsatz darum gekümmert hat, die arme Iga zu finden und dabei auch erfolgreich war. Auch die Polizei Kleve war super hilfsbereit und schnell vor Ort, um meinen Freund und mich bei der Sicherung der Hündin zu unterstützen (was leider fehlgeschlagen ist).“

Der aus der TV-Reihe „Harte Hunde“ bekannte Kreis Klever Tierschützer Ralf Seeger hat sich mittlerweile bereit erklärt, den Hund zu sich zu nehmen. „Das ist eine wirklich gute Nachricht: Ich bin unglaublich froh, dass sie nun bei Ralf Seeger zunächst einen Platz hat! Wenn sie wüsste, welch ein Star sie inzwischen ist“, freut sich Braun.