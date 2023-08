Kleve: Immobilienbüro hat Jubiläum - Ballon-Tour zu gewinnen

Kleve. Re/Max-Immobilien in Kleve feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. So kann man einen Rundflug im Ballon gewinnen.

Das Unternehmen Re/Max-Immobilien feiert in der Kreisstadt Kleve zehnjähriges Jubiläum - und alle sind eingeladen. Nick Bailey, der Präsident und CEO der Re/Max weltweit, zeichnete unlängst Thomas Dammers und Sascha van Bentum mit dem sogenannten „Re/Max Lifetime Achievement“ aus, der lebenslang wirkenden Anerkennung ihrer Verdienste um den Immobilienmarkt in der Region und das Miteinander zwischen Maklern und Interessierten. Kurt Friedl, der Regionaldirektor Deutschland Südwest mit seiner 40-jährigen Erfahrung im Immobilienmarkt stellt fest: „Sie, werte Herren, haben die Immobilienlandschaft maßgeblich geprägt.“

Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger

Thomas Dammers und Sascha van Bentum als Geschäftsführende Gesellschafter und Geschäftsführer der Re/Max in Kleve überschreiben den Jubiläumstag mit „Zehn Jahre Weltklasse in Kleve“. Sie feiern einen Tag-der-Offenen-Tür am Samstag, 12. August, ab 10.30 Uhr im Spoy-Palais am Opschlag 7 bis 9. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger, die Kunden von einst und jetzt, die Immobilien-Interessierten und solche, die es werden wollen.

Die 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen mit ihrer fachlichen Qualität für Gespräche bereit. Es gibt Fach-Informationen über das tagesaktuelle Angebot aus dem Netz hinaus. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Höhepunkt der Veranstaltung soll die Verlosung von drei Fahrten in Heißluft-Ballons sein. Gezogen werden die Namen der Gewinner noch am Nachmittag des 12. August.

Weitere Informationen im Internet unter Top-Immobilien-Kleve@Remax.de. Weltweit 140.000 Makler arbeiten in der Gruppe. Die Re/Max-Immobilien aus Kleve mit ihren weiteren Standorten in Emmerich am Rhein, Goch und Geldern gehören zu den Top 80 der Weltrangliste.

