Kleve: Jugendlichen angerempelt und bestohlen

Kleve. Erst rempelten die Täter den Jugendlichen an, so dass dieser zu Boden ging. Dann stahlen sie ihm sein Smartphone.

Am vergangenen Freitagabend, 14. Februar, in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr rempelten zwei bislang noch unbekannte Täter einen 16-jährigen Jugendlichen aus Kleve am Königsgarten so stark an, dass dieser dabei zu Boden ging. Während der junge Mann stürzte, entriss einer der Täter dem 16-Jährigen sein Smartphone. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Stadthalle.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei Kleve unter der Telefonnummer 02821/ 5040 entgegen.