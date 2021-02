Kleve: Kettensägen und Koffer lagen hinter dem Trafohaus

Kleve. Die Polizei sucht den oder die Besitzer einiger Gegenstände, die am Donnerstag, (28. Januar, in Kleve am Treppkesweg zwischen Niersstraße und Ruppenthaler Weg hinter einem Trafohaus lagen. Ein Fußweg führt von dort in Richtung eines Parks.

Gefunden wurde eine Kettensäge der Marke Stihl MSA 200C, eine Kettensäge der Marke King Craft, ein Koffer der Marke Samsonite, eine Kabeltrommel der Marke Brennenstuhl, eine Standfahrradpumpe der Marke Rose sowie ein Trekkingrad der Marke Ortler Typ Bergerac.

Die Kreispolizei Kleve sucht die Besitzer dieses Trekkingrades der Marke Ortler Typ Bergerac. Foto: Kreispolizei Kleve

Die Kripo bittet um Mithilfe. Wer vermisst die oben aufgeführten Gegenstände oder kann Angaben zu ihrem Besitzer machen? Hinweise an die Kripo Kleve unter 02821/5040.