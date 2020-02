Kleve: Kleintransporter erfasst Fußgänger – schwer verletzt

Kleve. Ein 39-Jähriger ging in Kleve bei Rot über die Ampel und wurde von einem linksabbiegenden Kleintransporter erfasst. Er verletzte sich schwer.

Ein 39-jähriger Mann aus Bedburg-Hau hat sich am Donnerstagabend bei einem Unfall in Kleve schwer verletzt. Um 21.30 Uhr hatte er die Lindenallee in Richtung Hoffmannallee überquert, obwohl die Fußgängerampel Rot zeigte.

Zusammenstoß beim Linksabbiegen

In dem Moment fuhr ein 19-jähriger Klever in seinem Kleintransporter die Hagsche Straße aus der Stadt kommend in Richtung Lindenallee. Beim Linksabbiegen erfasst er den 39-Jährigen, der durch den Unfall schwer verletzt wurde.