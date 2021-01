Kleve: Kontaktcafé der Caritas wieder mit „to-go-Service“

Kleve Das Kontaktcafé an der Hoffmannallee in Kleve bleibt weiterhin geschlossen. Die Mitarbeitenden bieten einen "to-go-Service" an.

Das Kontaktcafé an der Hoffmannallee in Kleve bleibt für einen Aufenthalt weiterhin geschlossen. Die Mitarbeitenden bieten aber wieder einen "to-go-Service" an. Das heißt: Belegte Brötchen können montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr für kleines Geld gekauft werden. Brot, Brötchen- und Kuchenspenden werden ebenfalls ausgegeben. Zudem besteht die Möglichkeit, sich zu duschen und Wäsche zu waschen.

http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel_und_Bilder_aus_Kleve_und_Umland{esc#225921483}[teaser]

Im Kontaktcafé selbst wird ein Großteil der Spenden für Obdachlose (#Winterhilfe) gelagert. Bedürftige, die noch warme Kleidung benötigen, können sich dort zu den oben genannten Öffnungszeiten Jacken, Hosen, Pullover und Schuhe oder aber Schlafsäcke und Isomatten aussuchen. Ein längerer Aufenthalt – auch im Hof – ist nicht gestattet.

Niedrigschwelliges Angebot für Rat- und Hilfesuchende in Kleve an der Hoffmannallee

Das Kontaktcafé des Caritasverbandes Kleve ist ein niedrigschwelliges Angebot für Rat- und Hilfesuchende in Kleve an der Hoffmannallee. Aufgrund der Corona-Schutzverordnung ist es seit Ende Oktober geschlossen. Dafür gab es eine Notfallversorgung. Zuletzt – vom 14. Dezember bis zum 10. Januar – war das Kontaktcafé komplett geschlossen. In dieser Zeit rief Caritas-Mitarbeiterin Manuela Bühner-Lankhorst zu einer Spendenaktion für Obdachlose auf.