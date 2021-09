Kleve lädt die Bürger zum Heimatshoppen in die City

Kleve. Die Klever Wirtschaftsförderung und der Einzelhandel wollen Menschen wieder in die Einkaufsstraßen locken und laden deshalb zum Gewinnspiel ein.

Eine Shoppingtour durch Kleve ist immer spannend: Schauen, was die neue Herbst- & Winterkollektion zu bieten hat, beim Bummel durch die Innenstadt tolle Angebote entdecken und einen leckeren Kaffee trinken. Am 10. und 11. September können dabei sogar im Rahmen der Aktion „Heimat shoppen“ zusätzlich Klever Stadtgutscheine gewonnen werden. Dafür muss man an diesen beiden Tagen einfach einen Spaziergang durch Kleves Innenstadt machen und auf die in den Schaufenstern platzierten Gutscheine im Großformat achten. Bei 27 Akzeptanzstellen in der Innenstadt, von Herzogstraße, über Gasthausstraße, Große Straße, Kavarinerstraße bis zur Hagschen Straße sind sie zu finden.

Um teilzunehmen, müssen lediglich alle 27 Zahlen, die sich auf den Plakaten versteckt haben (pro Plakat eine Zahl), addiert werden. Die Summe aller Zahlen ergibt die Lösungszahl. Diese muss bis zum 17. September via mail an info@wtm-kleve.de oder per Post an Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH, Minoritenplatz 2, 47533 Kleve mit Angabe der persönlichen Daten eingehen. Verlost werden sieben Klever Stadtgutscheine im Wert von je 50 Euro sowie als Hauptpreis einmal 150 Euro.

Alle Infos auf www.stadtgutschein-kleve.de

