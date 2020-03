Kleve: Lkw-Fahrer übersah ein Pedelec – Radler verletzt

Kleve. Ein Klever Lkw-Fahrer (63) übersah beim Abbiegen einen Pedelec-Fahrer (53) aus Kleve.

Ein Lkw-Fahrer übersah einen Pedelec-Fahrer. Beim Unfall wurde der Mann auf dem Elektro-Fahrrad schwer verletzt. Am Samstag, 7. März, um 8:20 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Kleve mit seinem LKW Fiat Ducato die Lindenallee in Richtung Ringstraße. Kurz vor der Kreuzung bog er rechts in eine Grundstückseinfahrt ein. Dabei übersah er einen 53-jährigen Mann aus Kleve, der mit seinem Pedelec den Radweg in dieselbe Richtung fuhr. Beim Zusammenstoß zog sich der 53-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden 600 Euro.