Kleve. Seit fast 20 Jahren sind Kunsthistorikerin Valentina Vlasic und TV-Moderator Ralf Seeger ein Paar. Die beiden leben auf einem Hof in Kranenburg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleve: Museumsfrau und „harter Hund“ sind ein Paar

Ralf Seeger trägt Arbeitskleidung an diesem trüben Samstag vor Weihnachten im Klever Amphitheater – er hat Freunden geholfen beim Bau an einem Schweinestall, hat Erde gefahren. Valentina Vlasic führt Hund Loki an der Leine. Es ist ein Pumi-Mischling, den ihr Seeger von einem Einsatz in Ungarn mitgebracht hat. Ein junger Hund, ausgesetzt vor einem Einkaufszentrum irgendwo in der ungarischen Provinz. Als ein Mann mit großen bemalten Blättern vorbei geht, erzählt sie von den Kursen im Museum Kurhaus.

Als GFVA World Champion in Österreich

Der Kranenburger Ralf Seeger war Anfang 2000 als GFVA World Champion im Freefight in Österreich. Ein gestandener Weltmeister in einer der härtesten Kampfsportarten. Eine Kampfsportart, die in Österreich noch bekannter werden sollte. Deshalb war der Champion in den alten Kasematten in Graz dabei, bestritt einen der Hauptkämpfe. Graz war eine gute Wahl, dort hatten schon die Ettl-Brüder Ende der 90er Jahre die ersten Free-Fight-Kämpfe organisiert.

Graz war eine doppelte gute Wahl

Graz war aber eine doppelt gute Wahl: Denn der in Kranenburg lebende Kämpfer aus Goch gewann nicht nur die Österreicher und das Finale, er brachte nicht nur den Titel mit an den Niederrhein. Seeger sollte die Liebe seines Lebens finden: Seit fast 20 Jahren ist Valentina Vlasic jetzt seine Partnerin, seit über 15 Jahren wohnen sie in Kranenburg, teilen sich ihr Zuhause derzeit mit sechs Hunden und drei Schweinen auf einem 1200 Quadratmeter großen Hof.

Seeger kämpft inzwischen in einem anderen Ring: Für den Tierschutz, ist er als „harter Hund“ unterwegs und als TV-Moderator. Vlasic ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum Kurhaus und organisierte unter anderen die große Goltzius-Ausstellung mit Pia Fries.

Vlasic hatte gerade mit dem Studium begonnen

Anfang 2000, als Seeger in Graz auftauchte, jobbte Vlasic an der Rezeption des Hotels, in dem er während der Kampftage wohnte. Sie hatte gerade mit dem Studium begonnen und verdiente sich an der Rezeption etwas Geld. „Meine Eltern meinten, ich sollte was Handfestes machen – also studierte ich Betriebswirtschaft“, sagt Vlasic. Auch wenn dieses Studium nicht die erste Wahl der jungen Grazerin war. Sie war von dem Hünen dort vor der Rezeption begeistert, er von der quirligen jungen Österreicherin.

Doch Seeger musste zurück an den Niederrhein. „Dann ging es weiter wie bei Tom Hanks“, erinnert sich Vlasic. Zwar tauschten die beiden keine „e-mails für dich“ - sie telefonierten. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Als sie klagte, dass BWL nicht das ihre sei, bestärkte er sie, das zu machen, was ihr Spaß macht. „Auch wenn es was Verrücktes ist. Man muss es einfach wollen und hinter dem stehen, was man will, dann kommt man auch zum Ziel“, sagt Seeger.

„Man muss ehrlich sein, sonst würde das gar nicht mehr laufen“

Das sei wie bei den Tieren: Seine Freunde, ehemalige Kampfsportler, Boxer oder Ringer wie er, stünden mit dem Herzen hinter dem Tierschutz, nicht nur für die Momente, wo sie vor der Kamera stehen. „Man muss ehrlich sein, sonst würde das gar nicht mehr laufen. Die Menschen sehen, dass wir wirklich ein Riesenherz für Tiere haben“, sagt Seeger. Vlasic kletterte also über die Treppen an der Uni in Graz bis unters Dach, um sich für ein Studium der Kunstgeschichte einzuschreiben. Dort, wo die Gipskopien der antiken Klassiker stehen, die vom Kampfsport vor Christi Geburt erzählen. Wie die berühmte Laokoon-Gruppe mit der Schlange, wie die römischen Ringer.

Seit Jahren bringt Vox seine Geschichten vom Tierschutz

2005 brach Vlasic die Brücken in Graz ab und zog an den Niederrhein. „Meine Magisterarbeit hab ich dann an Ralfs Küchentisch geschrieben, 350 Seiten“, sagt sie. Ralf Seeger nickt. „Ich hab dann noch bis 2008/2009 gekämpft und mich gleichzeitig auf den Tierschutz und meine Security- und Inkasso-Firma konzentriert“, sagt er. Und die guten Kontakte zu den TV-Anstalten genutzt: Seit Jahren bringt der Sender VOX seine Geschichten vom Tierschutz, zeigt, wie Seeger und seine Freunde anpacken, Tierheime bauen. Vlasic bekam einen Preis für die Magisterarbeit und eine Stelle im Kurhaus.

Die gemeinsame Zeit ist nicht üppig

Auch wenn sie seit 15 Jahren zusammen leben, die gemeinsame Zeit ist nicht üppig. „Wir ergänzen uns sehr gut, deshalb klappt das so prächtig“, sagt Seeger: „Wenn ich weg bin, kümmert sich Valentina ums Haus und um die Tiere, und umgekehrt. Wir sind da zwei sehr moderne Menschen“. Vlasic nickt: Wenn im Februar das große Tattoo-Event im Kloster Maria Roepaen über die Bühne geht, ist sie dabei. So wie 2005, als sie beim Kampf-Event in Hasselt an der Kasse saß und am nächsten Tag im Kurhaus die Kunst erklärte. In Roepaen in Ottersum heißt es am 1. und 2. Februar 2020 „Die Helden für Tiere Charity Tattooshow“. Die Einnahmen des ersten Tages gehen an den Tierschutz.

Mit Steigeisen und Pickel auf die Gipfel

Manchmal finden Seeger und Vlasic noch Zeit für ihr Hobby: Raus in die Berge, klettern, mit Steigeisen und Pickel auf die Gipfel, die Natur genießen. Die Gipfel des Monterosa-Massivs haben sie gemacht, den Watzmann, in Marokko den Jbel Toubkal. Ein Ziel: „Wir wollen noch auf den Montblanc“, sagt Vlasic. Doch vorher steht ein neues Event für Ralf Seeger an, er wird einen Eis-Schwimm-Wettbewerb bestreiten. Trainiert, sich im Wasser um den Gefrierpunkt warm zu schwimmen. Beide plädieren für einen bewussten Fleischkonsum, sind Vegetarier. Er hat 120.000 Unterschriften gegen Massentierhaltung gesammelt....

TV-Serie „Harte Hunde“. Am 4. Januar, 19.10 Uhr, geht’s auf VOX weiter, Seeger und seine Jungs reisen nach Saarbrücken. Seeger ist stolz auf die Sendung, die sich quotenmäßig mit Sendungen wie der Sportschau behauptet.