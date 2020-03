Kleve: Neubau Berufsbildungszentrum TBH startet im September

Der Baubeginn fürs neue Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum e.V. (TBH) soll im September sein, Bauzeit: ein Jahr. Im Mai 2019 hatte der Rat Kleve beschlossen, dem TBH einen Baukostenzuschuss in Höhe von 800.000 Euro zum Neubau hinterm Bahnhof / van-den-Bergh-Straße für „sieben Millionen plus X Euro“ zu gewähren. Doch es gab nur ein einziges Angebot für die beschränkte Ausschreibung für das riesige Bauvorhaben und das lag hoch über den geschätzten Kosten. Also hebt Kleve jetzt die beschränkte Ausschreibung auf und will das Projekt selbst über die Kreis Klever Baugesellschaft abwickeln. Das spart zehn Prozent der Kosten, die sonst als „Generalunternehmerzuschlag“ anfallen würden.

Stadt und Kreis haben „unverändert besonderes Interesse“ am Neubau

Es ergibt sich beim TBH ein neuer Finanzierungsbedarf von 8,6 Millionen Euro. Die Stadt Kleve hatte sich bereits verpflichtet, Mehrkosten für Pfahlgründungen (wegen Altlasten im Boden) von pauschal 400.000 Euro zu übernehmen. Der Finanz- und Kontrollbeirat des TBH empfahl jetzt, vorsorglich 400.000 Euro zusätzlich als Reserve für drohende Kostensteigerungen und Unvorhergesehenes einzuplanen. „Wegen des unverändert besonderen Interesses der Stadt Kleve und des Kreises Kleve, das TBH in seiner Aufgabenwahrnehmung zu unterstützen und die zukunftsweisende Neubaumaßnahme nicht zu gefährden“, so hieß es im Hauptausschuss Kleve, stimmten alle Mitglieder dafür, dass Kleve mit 640.000 Euro 40 Prozent des Zuschusses und der Kreis Kleve mit 960.000 Euro 60 Prozent tragen. Das Grundstück soll Mitte des Jahres baureif gemacht sein. Die Baugenehmigung wird zum selben Zeitpunkt erwartet.