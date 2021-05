Kleve: Plakate sollen zum Shoppen in der Stadt animieren

Die Plakataktion in Kleve soll zum Shoppen vor Ort motivieren

Kleve. „Wir sind für Euch da – kauft lokal!“ Mit diesem Slogan sollen acht Großplakate im Klever Stadtgebiet für den Einzelhandel werben.

„Wir sind für Euch da – kauft lokal!“: Mit diesem Slogan sollen acht Großplakate im Klever Stadtgebiet dazu motivieren, den Einzelhandel vor Ort zu unterstützen. Auf vier verschiedenen Motiven finden sich die Gesichter von insgesamt 35 Klever Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern. „Sie stehen stellvertretend für die zahlreichen Geschäfte und Shops in Kleve, die seit März 2020 eine sehr schwere Zeit durchmachen und allmählich wieder Licht am Ende des Tunnels sehen“, sagt Dr. Joachim Rasch, Geschäftsführer der Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM).

Die Plakataktion, die von Klever Gewerbetreibenden initiiert wurde, konnte mit Unterstützung der WTM sowie des Integrierten Handlungskonzepts Innenstadt Kleve umgesetzt werden. Wichtiger denn je ist es nun, den lokalen Handel zu unterstützen. Schließlich bietet der Einkauf vor Ort besondere Vorzüge. „Viele Menschen haben sich in den vergangenen Monaten an das Onlineshopping gewöhnt, doch die Geschäfte vor Ort müssen sich keinesfalls verstecken – im Gegenteil: Sie haben viele Vorteile, die das Internet nicht bieten kann. Etwa die persönliche und individuelle Beratung der Besucherinnen und Besucher, die Möglichkeit, Produkte anzufassen oder anzuprobieren und nicht zuletzt das besondere Shoppingerlebnis“, ist Rasch überzeugt. Die Großplakate werden in den nächsten Tagen aufgestellt.

