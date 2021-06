Kleve: Polizei meldet den Diebstahl eines „Keyless“-Lexus

Kleve. Aus einer Garageneinfahrt in Kleve haben unbekannte Täter einen Lexus mit einem Keyless-Go-System gestohlen. Jetzt warnt die Polizei.

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend, 18. Juni, 22 Uhr, und Samstagmorgen, 19. Juni, 10 Uhr, einen silbernen Lexus LS500H gestohlen, der in einer Garageneinfahrt an der Straße Maselberg in Kleve-Reichswalde abgestellt war. Der etwa zwei Jahre alte Pkw hat das Kennzeichen MO - FU 500 und ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Hinweise an die Polizei Kleve, 02821/5040.

Die Polizei rät, den „Keyless“ Transponder nie in der Nähe der Haustür abzulegen und das Funksignal durch eine Aluminiumhülle abzuschirmen, damit Täter die Funkwellen nicht bis zum Auto verlängern können. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn der „abgeschirmte“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür gehalten wird, haben auch die Diebe keine Chance.

