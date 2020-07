Unfall Kleve: Radfahrer nach Sturz in Baustelle schwer verletzt

Kleve-Düffelward. Auf der Klever Straße stürzte ein 43-jähriger Rennradfahrer über eine Fräskante und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein 43-jähriger Radfahrer verletzte sich bei einem Unfall in der Baustelle auf der Klever Straße am Mittwochabend, 29. Juli, schwer. Der Klever war mit seinem Rennrad um kurz vor 20 Uhr auf dem Geh- und Radweg in Richtung Rindern unterwegs.

Aktuell finden dort Straßenbauarbeiten statt, so dass die Straße gesperrt ist. Fußgänger und Radfahrer dürfen die Strecke allerdings weiterhin nutzen.

Sturz über die Fräskante

Kurz vor der Kreuzung Trübsche Straße/Rinderner Straße wollte der 43-Jährige zwei Personen ausweichen, die auf dem Geh- und Radweg standen. Er lenkte sein Rennrad daher nach links über den Grünstreifen direkt auf die Fahrbahn.

Aufgrund der Bauarbeiten war jedoch eine Fräskante am Fahrbahnrand entstanden, die den Radfahrer zu Fall brachte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Unfall trug der 43-Jährige laut Polizei einen Helm.