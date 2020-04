Kleve: Rennradfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Kleve. Beim Linksabbiegen übersah eine Frau aus Kleve einen Rennradfahrer, der stürzte und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde.

Ein 55-jähriger Rennradfahrer verletzte sich am Samstagabend, 4. April, bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Triftstraße an der Einmündung zur Sackstraße in Kleve schwer. Eine 34-jährige Kleverin war mit ihrem Auto, einem Alfa Romeo Giulietta, auf der Triftstraße in Richtung Lindenallee gefahren und hatte beabsichtigt, nach links in die Sackstraße abzubiegen.

Per Krankenwagen ins Hospital

Die Autofahrerin übersah den entgegenkommenden Rennradfahrer, der durch den Zusammenstoß schwer stürzte. Der Mann musste mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.