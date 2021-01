Hilfsdienste Kleve: Rettungswache in Donsbrüggen in Betrieb

Kleve. Unweit der B9 in Donsbrüggen wurde eine provisorische Rettungswache errichtet. Eine neue wird noch gebaut.

In Kleve-Donsbrüggen hat der Kreis Kleve nun unweit der Bundesstraße 9 die Übergangs-Rettungswache „Kleve 2“ in Betrieb genommen. Zum Einzugsgebiet gehören Kleve und Kranenburg. „Damit wird die rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung in diesem Bereich weiter verbessert“, betonte Landrätin Silke Gorißen bei einem Vor-Ort-Termin mit Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing und Jürgen Baetzen, Betriebsleiter des Rettungsdienstes des Kreises Kleve.

Eintreffzeiten sollen sich verbessern

Derzeit prüft der Kreis Kleve, an welchem Standort in Kleve-Donsbrüggen der Neubau einer Rettungswache sinnvoll und möglich ist. Der Bedarfsplan des Rettungsdienstes des Kreises Kleve wurde bekanntlich zum 1. November 2020 aktualisiert. Zur weiteren Verbesserung der Eintreffzeiten wurde die Errichtung einer neuen Rettungswache in Kleve-Donsbrüggen beschlossen. Da die Suche nach einem geeigneten Grundstück und der Bau der neuen Rettungswache einige Zeit in Anspruch nehmen wird, sollte kurzfristig eine Interims-Rettungswache „Kleve 2“ in Betrieb genommen werden.

Rettungswache wurde in Betrieb genommen

Dank der Unterstützung durch die Stadt Kleve und die Freiwillige Feuerwehr Kleve konnte kurzfristig eine Übergangslösung auf dem Gelände des Feuerwehrgerätehauses in Donsbrüggen geschaffen werden. Seit dem 21. Dezember wird dort ein Rettungswagen im 24-Stunden-Dienst vorgehalten. Die beiden Mitarbeitenden des Rettungsdienstes nutzen eine Containerlösung als Aufenthalts- und Ruheraum sowie die Sanitärräume im Feuerwehrgerätehaus. „Ich danke allen Beteiligten, die schnell eine pragmatische Übergangslösung möglich gemacht haben“, so Landrätin Gorißen.

https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/iframe-newsletter-nrz-kleve-anmeldemaske-id228125705.html