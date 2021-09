Kleve: Rückkehr zu mehr Präsenz an der Hochschule

Mit dem Start des Wintersemesters wird es an allen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen mehr Präsenz-Veranstaltungen geben, so auch an der Hochschule Rhein-Waal. Das Leben und das Studieren werden zumindest in Teilen zurückkehren auf den Campus in Kleve. Sicher ist allerdings, dass das Wintersemester 2021/22 nicht komplett in Präsenz stattfinden kann.

Die Corona-Pandemie mit den gerade in NRW steigenden Inzidenzzahlen lässt es weiterhin nicht zu, dass an der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) im aktuellen Wintersemester wieder zu hundert Prozent in Präsenz studiert werden kann. Eine vollständige Öffnung ist schon alleine aufgrund mangelnder räumlicher Kapazität, die das Einhalten der Abstandsregeln erlauben würde, sowie der bereits abgeschlossenen Planungen für das Wintersemester nicht möglich.

Zudem gibt es noch keine belastbaren Zahlen über den Grad der Impfdurchdringung bei Lehrenden und Studierenden. Erschwerend kommt für internationale Studierende hinzu, dass diese zwar oftmals geimpft wurden, aber nicht zwingend mit einem vom Paul-Ehrlich-Institut zugelassenen Impfstoff. Auch bestehen weiter Unsicherheiten bei den Visa-Beschränkungen.

Um dennoch wieder mehr Präsenz zu ermöglichen, hat die Hochschule ihr Rahmenhygienekonzept gänzlich überarbeitet und entsprechend der Coronaschutzverordnung die Umsetzung der 3G-Regelungen in den Mittelpunkt gestellt. So wird es für alle Beteiligten möglich sein, die Vorlesungszeit, die am 20. September beginnt, mit hochschulweit zunehmender Präsenz in der Lehre zu organisieren, wobei als Richtwert bis zu 50 Prozent Präsenzveranstaltungen ausgegeben wurde. Dies betrifft vor allem auch die Interaktion der Studierenden.

Die weitere Öffnung der Hochschulbibliothek an beiden Standorten ist ein wichtiger Schritt in Richtung Rückkehr zum Campusleben. Die HSRW hofft zudem auf eine zeitnahe Öffnung der Mensen, wozu sie mit dem zuständigen Studierendenwerk in Kontakt ist. Wesentliche Neuerungen gegenüber den vergangenen drei Semestern sind, dass im aktuellen Semester, soweit zulässig, zu Präsenzveranstaltungen aufgerufen wird und dass ein Zutritt zu den Gebäuden an beiden Campus ermöglicht werden soll.

Veranstaltungen der Hochschule dürfen nur noch von immunisierten oder getesteten Personen besucht werden. Die 3G-Regel gilt auch für den Zutritt zu den Gebäuden, nicht aber für das Betreten der Außenanlagen, die weiterhin frei zugänglich bleiben. Die Umsetzung der 3G-Regel stellt die Hochschulen in NRW allerdings vor noch ungelöste Schwierigkeiten. Anders als beispielsweise Schulen haben die meisten Hochschulen im Lande offene Gebäude mit verschiedensten Ein- und Ausgängen. Außerdem gibt es an Hochschulen in der Regel keine Klassenverbünde, sondern eine lebhafte Durchmischung von teils sehr großen Gruppen.

Dennoch begrüßt die HSRW die zunehmenden Präsenzmöglichkeiten sehr, da damit die Kernaufgaben rund um Studium, Lehre und Forschung grundsätzlich besser erfüllt werden können als durch digitale Formate. Die Hochschule strebt eine vollständige Rückkehr zum regulären Präsenzbetrieb – ergänzt natürlich um die positiven Erfahrungen in der digitalen Lehre – zum kommenden Sommersemester an.

Um den Impfstatus unter den Studierenden zu erfahren, hat der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Hochschule eine Umfrage gestartet, an der bisher mehr als 1.000 Studierende der HSRW teilgenommen haben. Demnach sind 68 Prozent geimpft, 31 Prozent nicht geimpft. Von der Gruppe der noch nicht Geimpften wiederum seien 80 Prozent bereit, sich impfen zu lassen. Somit befindet sich die HSRW „in einem guten Umfeld, das Wintersemester in zunehmender Präsenz auszugestalten“, sagt Präsident Oliver Locker-Grütjen.

