Kleve: Schüler holten Infos über Firmen im Speed-Dating

Etwa 300 Schüler aus vier weiterführenden Schulen sowie dem Berufskolleg Kleve kamen mit den Mitarbeitern der Fachabteilungen sowie den Auszubildenden und Studierenden aus Unternehmen des Kreises ins Gespräch: Beim Azubi-Speed-Dating boten 16 Firmen offene Ausbildungsstellen und Praktika in mehr als 40 Berufen – vom Kaufmann im Einzel- oder Großhandel über den Industriemechaniker, Elektroniker bis zum Koch oder Polizeikommissar. Die Neuntklässler bis Oberstufenschüler hatte jeweils zehn Minuten Zeit, das Unternehmen kennenzulernen und sich selbst zu präsentieren. Dann wird gewechselt. Wer überzeugt, hat Aussichten auf ein Vorstellungsgespräch, Schnuppertage oder ein Praktikum.

Projektkoordinatorin Sarah Thomas von der IHK bekam positives Feedback von den Unternehmen. „Die Resonanz war sehr gut“, berichtet sie.

Nach Sturmtief „Sabine“ musste das IHK das Azubi-Speed-Dating unter dem Motto „Last-Minute: Deine Reise zum Ausbildungsplatz 2020“ um eine Woche verschieben. Dass am neuen Termin 16 der zunächst 19 eingeplanten Unternehmen teilnahmen, „zeigt, dass ein Bedarf da ist“, sagt Thomas. Die Zahl der Bewerbungen sei rückläufig, so dass die Firmen auf den direkten Kontakt zu den Schülern angewiesen seien. „Einige potenzielle Kandidaten“ hätten die Unternehmen beim Speed-Dating finden können, resümiert Thomas.

Manche Schüler kamen zielstrebig, andere wollten sich einfach orientieren

Bei den Schülern reisten die einen mit voll ausgearbeiteten Bewerbungsunterlagen an und wussten genau, bei welchen Unternehmen sie vorsprechen wollten – „das ist natürlich super“. Andere waren auf der Suche nach grundsätzlicher beruflicher Orientierung – insbesondere die jüngsten Teilnehmer, die Schüler der neunten Klassen.

Martin Baufeld, Ausbilder bei der KHS GmbH, erklärt: Bei Veranstaltungen wie dieser gehe es darum, in den direkten Kontakt mit den Bewerbern zu treten und sie in das Unternehmen zu ziehen. Daraus könne sich dann mehr entwickeln, „wenn es für beide passt“, so Baufeld. Wichtig sei, bei unentschlossenen Schülern ein Interesse für den Fachbereich zu wecken.

Weitere Firmen wollen den Bekanntheitsgrad bei den Jugendlichen steigern, den direkten Kontakt zu ihnen knüpfen und verschiedene Optionen aufzeigen. So könne auch dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. „Heutzutage muss man als Handwerksbetrieb früh dran sein und die Jugendlichen direkt von der Schule holen“, erklärt Kevin Deckers, Welcam Industrietechnik GmbH. Sabine Hanzen-Paprotta von der Arbeitsagentur Wesel findet den Zeitpunkt fürs Azubi-Speed-Dating optimal gewählt: Mit ihren Halbjahreszeugnissen haben die Schüler etwas für die Bewerbung in der Hand.