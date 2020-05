Kleve: Schüler sollen Laptop oder Tablet erhalten

Kleve. Benachteiligte Schüler sollen von einem neuen Bundesprogramm profitieren. Die Klever SPD will so mehr Chancengleichheit fürs digitale Lernen.

Die SPD-Fraktion im Klever Stadtrat möchte, dass bis zum Ende der Sommerferien alle Schulkinder aus bedürftigen Familien ein Laptop oder ein Tablet zur Verfügung gestellt wird. Diese sollen auf dem neuesten technischen Stand sein. In einem Antrag an den Rat heißt es, dass die Verwaltung diese Geräte zentral bestellen und auf Mittel des Bundes zurückgreifen soll. Bedürftige Kinder können einen Zuschuss von bis zu 150 Euro erhalten. „Weitergehende Kosten für die Geräte sind gegebenenfalls durch die Stadt Kleve zu tragen, die Verwaltung wird einen entsprechenden Vorschlag bis zur letzten Ratssitzung vor der Sommerpause dem Stadtrat vorlegen und entsprechende Mittel in den Nachtragshaushalt einstellen“, so die Sozialdemokraten.

Mit den Schulleitungen abstimmen

Die Verwaltung soll ferner beauftragt werden, bezüglich der Beschaffung der Geräte bis zur letzten Sitzung des Rates vor der Sommerpause mit den Schulleitungen ein entsprechendes, sowohl technisches als auch organisatorisches Konzept abzustimmen, welche Geräte den schulischen Anforderungen entsprechen und dies dem Rat mit einer Drucksache zur Beschlussfassung vorzulegen.

Der Bund hatte jüngst beschlossen, dass zur Förderung des digitalen Unterrichts für Schulkinder aus bedürftigen Familien ein Zuschuss in Höhe von 150 Euro für die Anschaffung von einem Laptop bzw. einem Tablet gewährt wird. Da dieser Zuschuss des Bundes nicht ausreichen wird, um individuell ein entsprechendes Gerät kaufen zu können, sollten entsprechende Geräte in Kleve bevorzugt zentral bestellt werden. Dies stelle auch sicher, dass alle bedürftigen Schulkinder ein technisch gleichwertiges Gerät zur Verfügung haben.