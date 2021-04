Kleve: SPD-Fraktion will eine Wasserstoff-Tankstelle

Kleve. Die Klever SPD-Ratsfraktion will die Ausweisung einer verkehrsgünstigen städtischen Fläche für eine Wasserstofftankstelle.

Die Klever SPD-Ratsfraktion will die Ausweisung einer verkehrsgünstigen städtischen Fläche für eine Wasserstofftankstelle. Die Verwaltung der Stadt möge dies prüfen, heißt es in ihrem Antrag. Das Ergebnis soll im Fachausschuss bis zum 31. Oktober präsentiert werden. Die Überprüfung soll einen Austausch mit Experten sowie gegebenenfalls eine Machbarkeitsstudie beinhalten.

Nach Auffassung der SPD wird ohne eine weitere Reduzierung des Energieverbrauchs das Ziel der Klimaneutralität nicht erreichbar sein. „Es bedarf daher weiterer Ideen zu alternativer Energiegewinnung und ressourcenschonender Energieverwendung, das heißt einer zukunftsfähigen Ausgestaltung der Energieversorgung. Dies gilt auch für den Energieeinsatz im Bereich der Mobilität und Antriebstechnik.“

Elektroautos und Hybridmodelle gewinnen im Bereich der Mobilität zunehmend an Bedeutung im Individualverkehr, schreibt die Fraktion in ihrem Antrag. „Andere Länder und Deutschland beschäftigen sich zudem bereits intensiv mit Antriebstechniken durch Wasserstoff, so dass wir erwarten, dass zukünftig auch diese Technologie im Sinne eines nachhaltigen Klima-, Umwelt,- und Naturschutzes deutlich an Bedeutung gewinnen wird.“

Insbesondere für den Einsatz im Bereich Transport und Logistik sowie für landwirtschaftliche Maschinen und im Personennahverkehr gilt Wasserstoff als potenzielle Antriebstechnik der Zukunft. „Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, ist für die breite Anwendung von Wasserstoffantrieben eine entsprechende Versorgungsinfrastruktur notwendig. Sinnvolle Innovation setzen sich vor allem dann durch, wenn proaktiv und mutig gehandelt wird.“ Mit dem Antrag möchte die SPD-Fraktion deshalb frühzeitig Optionen für Wasserstofftechnik für die Klever Stadtentwicklung vorhalten und damit weitere Beratungen und Planungen in Zukunft beschleunigen und erleichtern.