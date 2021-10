Kriminalität Kleve: Spielgerät auf Spielplatz in Kellen in Brand gesetzt

Kleve-Kellen. Unbekannte Täter haben ein Spielgerät auf dem Spielplatz an der Lambertstraße, Ecke Steinstraße angezündet Die Flammen wurden schnell gelöscht.

Brandstifter haben auf einem Spielplatz in Kellen zugeschlagen: In der Nacht zu Montag, 25. Oktober, zündeten die unbekannten Täter ein Spielgerät auf dem Spielplatz an der Lambertstraße, Ecke Steinstraße an. Ein Passant hatte den Brand bemerkt und die Feuerwehr informiert, die das Feuer löschen und ein Übergreifen auf umliegende Pflanzen verhindern konnte. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821/5040 entgegen.

