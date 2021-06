Kleve: Sport und Bewegung in der Fußgängerzone

Die Menschen in der Innenstadt sollen am Aktionstag in Bewegung gebracht werden.

Kleve. Bei der Aktion „Fit & Frei“ werben Fitnessstudios und Stadtmarketing in der Klever Innenstadt für den Sport und mehr Bewegung nach der Coronazeit.

Gemeinsam mit den Klever Gewerbetreibenden lädt die Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve (WTM) die Besucher am Samstag, 26. Juni, zu der Aktion „Fit & Frei“ zwischen 11 und 17 Uhr in die Klever Innenstadt. „Wir möchten den Menschen wieder ein wenig Normalität ermöglichen und mit der Aktion die Bürger und Besucher der Innenstadt animieren, sich bei kleinen Mitmach-Sport-Programmen zu bewegen und dem „Corona-Blues“ und den „Corona-Pfunden“ den Kampf anzusagen“, betont Citymanagerin Petra Hendricks.

Sechs Klever Fitnessstudios werden sich an diesem Tag an unterschiedlichen Standorten in der Innenstadt präsentieren. Auf der Hagschen Straße bietet Mrs. Sporty eine Körper- sowie Bewegungsanalyse an und führt Kurse zum Thema Bodyshape oder Healthy Back durch. Wer sein Glück testen möchten, kann dies am Glücksrad versuchen und auf einen Gutschein hoffen. Das Medi Fit Studio sorgt am Fischmarkt neben Infos rund um die Gesundheit für drei Mitmachprogramme: „Trommel dich Fit“, Flexiaerobic sowie eine Challenge. Alle Teilnehmer bekommen ein kleines Geschenk.

Vor Galeria Karstadt Kaufhof auf der Großen Straße lädt die Dance Delivery dazu ein, dass Tanzbein zu schwingen. Um 11.30, 14 sowie 16 Uhr gibt es Vorführungen aus den Bereichen Kindertanz, Hip-Hop und Streetdance sowie Ladies Dance für Erwachsene aber auch Paar und Hochzeitstanz wird vorgeführt. Dazwischen laden immer wieder kleine Aktionen zum Mitmachen ein.

Rhythmisch wird es auch an der Lohstätte Ecke Gasthausstraße. Fun Sports lockt den ganzen Tag mit Zumba und Step Choreographie. Darüber hinaus können sich interessierte Jugendliche und junge Erwachsene über die Ausbildung/Duales Studium zum Sport- und Gesundheitstrainer informieren. Rund geht es dann auf dem Koekkoekplatz. Fahrradergometer und Spinning Wheels stellt das High 5 zum Testen bereit. Dazu gibt es Equipment aus dem Functional Training, wie zum Beispiel den „Battleropes“. The Gym rundet das Angebot an der Herzogstraße im Bereich der Deutsche Bank ab und präsentiert Spring Bords und Teile aus dem Kursprogramm.

Die Stadt verzichtet auf die Parkgebühren

„Wir freuen uns sehr auf das abwechslungsreiche Programm und ebenso darüber, dass die Stadt Kleve auch an diesem Tag, als besonderes Geschenk für die Besucher von Kleve, auf die Parkgebühren verzichten wird“, sagt Dr. Joachim Rasch, Geschäftsführer der WTM.

Die weiteren geplanten Veranstaltungen sind „Lesen & Chillen“ am 9. und 10. Juli sowie „Spiel & Spaß“ am 24. Juli.

