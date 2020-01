Kleve. An der Klever Ackerstraße feierte die Flying Familli Karneval: Tänze, Büttenreden und ein Prinz mit „den schönsten“ Männern

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleve: Tolle Stimmung beim Maskenball der Flying Familli

Während sich die Aula der Joseph-Beuys-Gesamtschule an der Klever Ackerstraße füllte war die Anspannung im Vorraum förmlich greifbar. Hie und da schob ein Tanzmädchen den Vorhang zur Seite und blinzelte in die Saal, in dem die Stimmung von Minute zu Minute anstieg. „Gaudi, Tanz und Maskenball, Familli feiert Karneval“, lautete das Motto der mehrstündigen Sitzung, in der eine bestens aufgelegte Hilla Heien durch das bunte Programm führte. „Der Saal gehört uns, der Flying Familli“, mit diesen Worten öffnete sich pünktlich um 18.11 Uhr der rote Bühnenvorhang hinter dem die Tanzgarden Aufstellung genommen hatten. Ein prächtiges Bild, in das Yvonne Wächter mit dem Familli-Lied einstimmte.

Die Schnupptüte war den Kindern sicher

Zunächst waren es die Wölkchen, der jüngste Spross der Familli, die es auf die Bretter zog, die für manche Akteure die Welt bedeuteten. Klasse war der Gardetanz, für den sie im Vorfeld der fünften Jahreszeit so häufig geprobt hatten. Verflogen war die anfängliche Nervosität. Denn sie wurden vom Beifall der Narrenschar förmlich getragen. Im Hintergrund die Trainerinnen, die gedanklich die Figuren mittanzten. Dann der aufbrandende Beifall, der Dank für die etlichen Übungsstunden. Die Mühen hatten sich gelohnt, die „Schnupptüte“ war ihnen für diesen Auftritt mehr als sicher. Mitten in der Schar der 18 Mädels der Wölkchen, Robert Baum, der noch im Vorjahr zu den Kleinsten, den Flummis gehörte. Auch sie warteten gleichfalls mit einem Gardetanz auf, für den sie verdiente Bravo-Rufe ernteten.

Kurzum, es war ihr Abend, der Abend der Tanzgarden der Familli, zu denen auch die Flying Old Stars, die Flying Dancer, das Solotanz Medley und die Chickpeas gehörten die, ebenso wie die Flying Dancer noch einen Showtanz auf der karnevalistischen Palette hatten. „Das muss man sich erst einmal trauen“, hatte Hilla Heien eben noch den jüngsten Tänzern zugerufen ehe Jil Averbrock, die ein Jahr zuvor noch als Tulpenprinzessin in Bedburg-Hau fungierte, die Narrenschar mit ihren Liedern begeisterte.

Die Wortbeiträge waren ein Herzstück

Natürlich stiegen an diesem Abend auch etliche Karnevlisten in die Bütt. Die Wortbeiträge sind ein Herzstück jeder Sitzung. Hilla Heien, Achim Verrieth, Axel und Yvonne Kruse sowie Yvonne Wächter begeisterten mit Erzählungen. Auch bei gestandenen Rednern gilt der Beifall als Lohn für die Mühe.

An einem Höhepunkt der blendende Stimmung, zog „Prinz Marc der Steuernde“ in den Saal. Das Klever Narrenoberhaupt mit seiner Garde brachte den Bau noch einmal so ordentlich zum Kochen. Rauschend der Empfang, dem ihn die Familli an diesem Abend bereitete. Und auch die Kleffse Tön oder „De Jegskes“, die mit Kölsche Liedern die Stimmung gleichfalls gen Höhepunkt trieben, gehörten zu den zahlreichen Programmpunkten eines äußerst unterhaltsamen Abends, im 29. Jahr der Karnevalsgesellschaft der Flying Familli. Darauf ein dreifaches Helau.