Manipulation Kleve: Unbekannte durchtrennen Bremsleitung am Auto

Kleve. Noch rechtzeitig vor dem Losfahren bemerkte ein Klever, dass die Bremsleitung seines Autos durchtrennt war. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Großes Glück hatte ein 54-jähriger Klever, als er am Montag, 29. Juni, gegen 10.10 Uhr auf der Märkischen Straße in seinen VW Passat stieg und losfahren wollte. Bevor er sein Auto in Bewegung setzte, trat er laut Polizeiangaben die Bremse und wunderte sich, dass kein Bremsdruck vorhanden war. Er stieg wieder aus dem Wagen aus und entdeckte eine Pfütze neben dem linken Vorderreifen.

Zunächst habe sich der 54-Jährige nichts dabei gedacht, so die Polizei. Bei genauerem Hinsehen stellte er jedoch fest, dass die aus Metall beschaffene Bremsleitung an zwei Stellen im Bereich des Bremssattels von Unbekannten durchtrennt worden war.

Durchtrennte Leitung hätte schlimme Folgen haben können

Der Klever hatte sein Fahrzeug am Sonntag, 28. Juni, gegen 13 Uhr zuletzt genutzt und auf Höhe der Hausnummer 24 geparkt. „Danach oder im Laufe der folgenden Nacht haben sich die unbekannten Täter dann an der Leitung zu schaffen gemacht“, schlussfolgert die Polizei. „Wäre der 54-jährige nicht so aufmerksam gewesen, hätte die durchtrennte Leitung leicht zu einem Verkehrsunfall mit mindestens Sach- oder Personenschaden führen können.“

Die Polizei Kleve sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, und bittet diese, sich unter Telefon 02821/5040 zu melden.