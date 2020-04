Kleve: USK bittet Bürger wegen Frühjahrstrockenheit um Hilfe

Kleve. Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve brauchen beim Wässern der Straßenbäume in der aktuellen Trockenperiode Unterstützung der Bürger.

Die derzeitige Trockenperiode bereitet auch in der Stadt Kleve zunehmend Probleme. Regen in ausreichender Menge ist nicht in Sicht und die Bilder der letzten beiden Hitzesommer sind immer noch präsent.

Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) sind bereits jetzt ständig im Einsatz, um insbesondere Jungbäume und Beete mit Wasser zu versorgen. Wildblumensaatflächen und Blumenampeln werden in Kürze hinzukommen. Doch können die USK nicht überall rechtzeitig tätig werden, um zu verhindern, dass die Trockenheit im Stadtbild sichtbar wird.

Dem Baum vor dem Haus Wasser geben

Karsten Koppetsch, Vorstand der USK, bittet daher die Klever, Straßenbäume und bepflanzte Baumscheiben bereits jetzt zu gießen. Sein Appell: „Geben Sie bitte dem Baum vor ihrem Haus regelmäßig einige Eimer Wasser, damit die Auswirkungen dieser Frühjahrstrockenheit überschaubar bleiben.“

„Übertrafen die Niederschläge noch im Februar das langjährige Mittel bei Weitem, so ist es seit Wochen zu trocken und der Wind tut sein Übriges“, so die USK. „Dabei steht der meteorologische Sommer erst im Juni vor der Tür.“