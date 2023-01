Kleve: Warum der Tiergarten eine neue Trägerschaft braucht

Kleve. Der Vorstand des Tiergartens in Kleve trägt mit dem Ausbau zum „Zoologischen Garten“ auch private Risiken. Das soll jetzt geändert werden

Die Klever SPD regt eine Neustrukturierung der Trägerform des Klever Tiergartens an. Hintergrund ist, dass der Vorstand des heutigen Vereins ehrenamtlich arbeitet und in möglichen Haftungsfällen auch belangt werden könnte. „Im Interesse des Eigenschutzes kann ein Versicherungsschutz sowie eine rechtliche Beratung zur Abwehr von Gefahren vorgenommen werden - ob dieses dann ausreichend sein wird, ist vom jeweiligen Einzelfall abhängig“, so die SPD. Grundsätzlich sei das Anforderungsprofil an Vorstände heute vielschichtiger als je zuvor.

Das Risiko für den Vorstand wird zu groß

Das Risiko für den Vorstand erhöht sich, je größer die Investitionen werden. Der Rat hat jüngst einer Co-Finanzierung für erste Maßnahmen im Rahmen des „Masterplan 20+“ auf den Weg gebracht und damit die Weichen für einen „Zoologischen Tiergarten Kleve“ genommen. Der Vorstand des Tiergarten wies darauf hin, dass die damit in Zusammenhang stehenden Entscheidungen das vertretbare Maß der Verantwortlichkeit eines Vereinsvorstandes überschreiten.

Tiergarten soll eine gemeinnützige Gesellschaft werden

Daher soll die Stadt jetzt über eine neue Trägerform nachdenken, die etwa in eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) münden könnte. Der Rat beschloss in seiner letzten Sitzung im Jahr 2022, dass die Verwaltung die weiteren Prüfungen vornehmen soll.

