Kleve: Wendemanöver führte zu schwerem Verkehrsunfall

Kranenburg. Zwei Pkw kollidierten bei Wendevorgang auf der Bundesstraße 504 zwischen Nimwegen und Kleve. 28-jährige Fordfahrerin wurde schwer verletzt.

Die Polizei meldet einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 504: Am Montag, den 12. April, kam es gegen 8.50 Uhr auf der Bundestraße nach Angaben der Polizei zu dem Unfall mit Personenschaden. Eine 46-jährige Frau aus Nimwegen fuhr mit ihrem Renault auf der B 504 in Fahrtrichtung Kleve. Während der Fahrt entschloss sich die Renaultfahrerin plötzlich, einen anderen Weg zu nehmen und zu wenden. Beim Wendevorgang kollidierte die 46-Jährige mit dem Ford einer 28-jährigen Frau aus Kleve, die die Bundesstraße in Fahrtrichtung Nimwegen befuhr.

Die 46-Jährige wurde bei dem Aufprall nur leicht verletzt. Die 28-jährige Fordfahrerin dagegen erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.