Kleve-Materborn. Der Fahrer eines Wohnmobils touchierte den Außenspiegel eines geparkten Pkw. Als der Fahrer das der Polizei meldete, war der Pkw weggefahren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleve: Wohnmobilfahrer sucht Unfallopfer

Reumütig meldete sich der Fahrer eines Wohnmobils bei der Polizei. Er war am Donnerstag, 30. Januar, gegen 7.55 Uhr mit seinem Gefährt auf der Straße Am Forsthaus in Kleve unterwegs. Zwischen einer Verlängerung der Straße Richtung Gemeindeweg touchierte er den linken Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten grauen VW. Zunächst entfernte sich der Unfallverursacher, meldete sich dann aber bei der Polizei. Der Geschädigte war in der Zwischenzeit mit dem VW weggefahren. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02821/5040.