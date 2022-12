Kleve: Zwei Diebe stehlen Pakete aus Postfahrzeug

Die Polizei in Kleve fahndet nach zwei Dieben.

Kleve. Diebstahl aus dem Fahrzeug einer Postzustellerin am Ehlersweg in Kleve. Zwei unbekannte Täter nehmen Pakete, Wein und Pralinen mit.

Zu einem Diebstahl aus dem Fahrzeug einer Postzustellerin ist es am Mittwoch, 21. Dezember, gegen 12.45 Uhr am Ehlersweg in Kleve gekommen. Die Frau verteilte gerade die Post und wurde durch einen aufmerksamen Zeugen darauf hingewiesen, dass zwei unbekannte Täter mehrere Sachen aus ihrem Fahrzeug gestohlen hätten.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und Umland Kleve:

Kranenburg:

Goch:

Kreis Kleve:

Lesen Sie hieralle Artikel aus Kleve und Umland

Die Frau stellte fest, dass unter anderem zwei Pakete, eine Flasche Wein sowie zwei Schachteln Pralinen fehlten. Der Zeuge konnte die beiden männlichen Personen beschreiben: beide 26 bis 30 Jahre alt, etwa 180 Meter groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, schlank, der eine trug eine graue Jacke, der zweite Täter eine Kappe.

Hinweise an die Kripo Kleve unter der Rufnummer 02821/5040.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland