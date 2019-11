Kleve. Die neue Gestaltung vor dem Klever Bahnhof ist jetzt abgeschlossen

Klever Bahnhofsvorplatz ist jetzt fertig

Nach neun Monaten ist es geschafft: Der Vorplatz des Klever Bahnhofs präsentiert sich mit einem runderneuerten Gesicht. Dank der Verkehrsberuhigung sowie der Schaffung von Grünanlagen und Sitzmöglichkeiten wurde die Aufenthaltsqualität erhöht. Die Kosten von rund 260.000 Euro wurden zu 70 Prozent durch das Förderprogramm„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt Kleve gefördert.

Höhere Aufenthaltsqualität

Nachdem das Bahnhofsgebäude bereits in den vergangenen Jahren eine Aufwertung erfahren hat, konnte der Vorplatz nun nachziehen. „Vor dem Umbau war dieser Bereich lediglich eine Hol- und Bringzone für die Reisenden und lud keineswegs dazu ein, dort zu verweilen“, erinnert sich Bürgermeisterin SonjaNorthing. Daher freut sie sich, dass dieses Kapitel der Vergangenheit angehört. „Die Platzgestaltung trägt dazu bei, dass man sich dort nun wohler fühlt. Die Aufenthaltsqualität hat sich deutlich erhöht.“

Den Planern war es jedoch nicht nur wichtig, den Wohlfühlcharakter des Bahnhofsvorplatzes zu verbessern, sondern auch seinen praktischen Nutzen zu erhöhen. So sind 20 Fahrradstellplätze entstanden, direkt an den Aufenthaltsbereich schließen zudem Kurzzeitparkplätze für PKW an. „Für uns war es entscheidend, verschiedene Mobilitätsoptionen bestmöglich zu verknüpfen. Dazu gehören beispielsweise auch Taxi-Stellplätze, Car-Sharing und der Übergang zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB)“, so Jürgen Rauer und Bernhard Klockhaus.