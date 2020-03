Klever Klinik und die Radboud intensivieren Zusammenarbeit

Die Universitätsklinik UMC Radboud in Nimwegen.

Kleve. Patienten sollen von der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf dem Gebiete der plastischen Chirurgie profitieren.

Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum und das Radboud Universitair Medisch Centrum in Nimwegen verstärken ihre Zusammenarbeit im Bereich der plastischen Chirurgie. Bereits seit 2016 arbeiten die Partner auf dem Gebiet der plastischen Chirurgie zusammen.

Das St. Antonius-Hospital in Kleve. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Partner auf deutscher Seite sind dabei die Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie, die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums. Medizinische Schwerpunkte der Zusammenarbeit sind vor allem Brustrekonstruktionen, die Rekonstruktion komplexer Defekte nach großen onkologischen Eingriffen, komplexe Handchirurgie, Bauchwandrekonstruktionen (komplexe Narbenbrüche, z.B. Platzbauch) und chronische Wunden (z.B. Dekubitus).

„Das Universitätsklinikum in Nimwegen ist im Bereich der plastischen Chirurgie eine Top-Adresse“, betonten die Chefärzte des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums Dr. Frank P. Müller, Dr. Lubos Trnka und Prof. Dr. Sebastian Gehrmann. „Unsere Patienten profitieren von der Kooperation ganz unmittelbar – durch eine wohnortnahe Versorgung auf höchstem Niveau.“

Für niederländische Patienten soll sich durch die Kooperation zukünftig die Möglichkeit bieten, die in den Niederlanden mitunter langen Wartezeiten auf eine Behandlung durch eine Operation in Deutschland zu verkürzen. „Meine besonderen klinischen Schwerpunkte liegen in der Rekonstruktion von Gewebedefekten nach Unfällen oder Tumoroperationen und angeborenen Abweichungen“, sagt Prof. Dr. Dietmar Ulrich, der die Universitätsklinik für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie des Radboud leitet.

Gemeinsam mit seinem erfahrenen Team betreut er die Operationen im Katholischen Karl-Leisner-Klinikum. Eine ausführliche und patientenorientierte Planung ist für ihn dabei selbstverständlich. „Die Patienten sind unsere Partner“, betont Ulrich. Eine regelmäßige Sprechstunde im Katholischen Karl-Leisner-Klinikum gehört für ihn deshalb ebenso zu einer gelungenen Versorgung wie ein optimales Operationsergebnis.