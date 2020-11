Klever Kreistagsfraktion der Grünen wählt Janßen und Mayer

Kreis Kleve. Die Grünen gehen mit einer neuen Spitze in den Klever Kreistag: Andreas Mayer und Elena Janßen führen jetzt die Fraktion.

Andreas Mayer und Elena Janßen führen die neue Kreistagsfraktion der Grünen. Auf ihrer konstituierenden Sitzung in Kleve wählten die zwölf Kreistagsmitglieder den 60-Jährigen aus Kranenburg zum Vorsitzenden und die 19-Jährige aus Bedburg-Hau zu seiner Stellvertreterin.

Neues Führeungsduo eine gute Mischung

„Unsere Fraktion ist eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Kräften, die in den nächsten Jahren den Kreis Kleve mitgestalten will”, sagt das neue Führungsduo der Grünen im Klever Kreistag. Bei der Kommunalwahl konnten die Grünen ihre Plätze im Kreistag verdoppeln. Sie haben nun zwölf Kreistagsmitglieder und sind damit neben der SPD die zweitstärkste Fraktion hinter der CDU im Kreistag.

Elena Janßen ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Foto: grünen / höhn

Andreas Mayer arbeitet bei einer niederländischen Umweltbehörde und war in der letzten Wahlperiode Ratsmitglied in der Gemeinde Kranenburg. Elena Janßen war die Spitzenkandidatin der Grünen zur Kreistagswahl. Sie ist Sprecherin der Grünen Jugend im Kreis Kleve und studiert International Business and Management an der Hochschule Rhein-Waal.

Mayer und Janßen sei es wichtig, dass eine gute Mannschaft zusammenwachse aus jungen und alten „Hasen“, aus Neuen und Erfahrenen. „Ich möchte vor allem auch junge Menschen politisieren und die Grüne Jugend inhaltlich mit einbinden“, sagt Elena Janßen.

Andreas Mayer hebt hervor, dass die Grünen im neuen Klever Kreistag die Themen Energiewende und Artenschutz auf die politische Agenda setzen werden: „Da muss der Kreis Kleve dringend Fahrt aufnehmen.“