Klever Stadtrat: Fit statt faul ins neue Jahr!

Mehr Sport und Bewegung im neuen Jahr, diesen Vorsatz nehmen sich viele Menschen. Und auch die Klever Politik möchte, dass sich die Kinder und Jugendlichen in der Stadt mehr bewegen. Laut Erkenntnissen bewegt sich jedes vierte Kind zu wenig und viele sind übergewichtig. Grüne und CDU wollen nun einen Anreiz geben, Erstklässer an einen Sportverein heranzuführen. Sport und Bewegung sind nicht nur gut für den Körper, sondern auch für das allgemeine Wohlbefinden: aktive Menschen sind ausgeglichener, sozial stärker eingebunden, redegewandter, zufriedener.

Alles gute Gründe, jungen Menschen von Handy, Playstation und Nintendo zu locken. Gerade sozial benachteiligte Kinder hätten ein echtes Problem, so die Grünen. Angebote für mehr Bewegung gibt es natürlich auch heute schon. Aber: „Das Teilhabepaket wird nicht genutzt“, sagt Hedwig Meyer-Wilmes, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Klever Stadtrat. Ihr Fazit ist: „Die Klever Kinder sind bewegungsarm.“

Gutscheine für Sportvereine werden ausgegeben

Zu wenig Bewegung macht dick. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Um dies zu ändern haben die Grünen nun ein Förderprogramm beantragt. Die Stadtverwaltung soll an Erstklässler Gutscheine für eine einjährige Mitgliedschaft in einem Sportverein ausgeben. Auf das Angebot sollen die Kinder durch die Grundschulen gestoßen werden. Die Grundschulen sollen gebeten werden, in der ersten Schulwoche auf dieses Angebot schriftlich hinzuweisen und auch eine Bestandsaufnahme des Interesses für einen der Sportvereine in der Nähe des Wohnortes des Kindes weiterzugeben.

15.000 Euro soll das Programm kosten

Die Idee wird auch von der CDU unterstützt. CDU-Fraktionschef Wolfgang Gebing sagte, dass man dies jetzt ein Jahr ausprobieren wolle. Mit den Stimmen von CDU und Grünen wurde das Programm im Stadtrat angenommen. Die Kosten für die Vereinsbeiträge sollen sich auf 15.000 Euro belaufen.

Die Sozialdemokraten haben gegen den Antrag der Grünen gestimmt. Niklas Lichtenberger sagte, dass das Teilhabepaket für sozial benachteiligte Familien sehr wohl angenommen werde. Als Vereinsmitglied könne er feststellen, dass zahlreiche Scheine bei ihm eingereicht werden. Lichtenberger sieht eher die Gefahr von Mitnahmeeffekten für Kinder, die bereits in einem Verein aktiv sind. Auch nicht bedürftige Eltern könnten dann in den Genuss eines beitragsfreien Jahres kommen.

FDP: Es scheitert selten am Geld

Daniel Rütter (FDP) merkte kritisch an, dass die Motivation, sich in einem Sportverein zu engagieren, selten am Geld scheitere. Vielmehr müsse man die Kinder motivieren, den Schritt zu wagen. Ein entsprechende Animation müssen hier erfolgen. „Die finanzielle Hürde ist nicht der Grund für Bewegungsarmut“, so Rütter.