Kleves Koekkoek-Haus zeigt Ölmalerei von Joosten und Maillé

Kleve. Souvenir de Clèves: Das Klever B.C. Koekkoek-Haus lockt mit einer Frühlingsausstellung mit den Niederländern Renée Joosten und Robert Maillé.

Der Frühling ist da, und damit eine neue Ausstellung im B.C. Koekkoek-Haus. Die beiden in Kleve lebenden Niederländer Renée Joosten und Robert Maillé lassen sich in ihrer kleinen aber feinen Frühjahrsausstellung vom großen Meister inspirieren. In Altmeistertechnik haben sie Kleve und Umgebung historisch und aktuell auf die Leinwand gebannt. René Joosten (geb. 1972 in Roermond), der seit 2009 in Kleve lebt, hat seinen eigentlichen Beruf für seine Leidenschaft aufgegeben: Er stellt sich in der Ausstellung den Themen Landschaft und Stadtansicht, sowie der Herausforderung durch eine perfekte Technik Tiefe in seine Gemälde zu bringen.

Robert Maillé (geb. 1961 in Ewijk/ Niederlande) lebt seit 2001 in Kleve. Er kommt ursprünglich aus dem Fach Modedesign und möchte durch sein Werk vor allem ästhetisches Gefühl vermitteln. Er hat sich vom historischen Kleve und seiner Umgebung inspirieren lassen. Erstmals stellen die beiden Maler im Künstlerpalais B.C. Koekkoek aus. Im Sommer bieten sie open air-Malkurse in Altmeistertechnik an.

Das B.C. Koekkoek-Haus bleibt trotz der Corona-Pandemie geöffnet

Alle aktuelle Informationen finden interessierte Kunstfreunde auf der Website des Museums. Das B.C. Koekkoek-Haus bleibt trotz der Corona-Pandemie geöffnet. Zu den normalen Öffnungszeiten können alle Bürger nach Voranmeldung das Museum besuchen. Laut der derzeitigen Corona-Schutzverordnung müssen Besucher eine FFP 3 Maske tragen und bei einem Besuch einen tagesaktuellen Corona-Test vorlegen können.