Kranenburg: 54-Jähriger nach Kollision schwer verletzt

Kranenburg. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos verletzte sich ein 54-jähriger Mann aus Kranenburg schwer und ein 63-jähriger Niederländer leicht.

Bei einem schweren Zusammenstoß in Kranenburg hat sich ein 54-jähriger Mann am Montagnachmittag, 22. Juni, schwer verletzt. Gegen 15.30 Uhr war ein 63-Jähriger aus dem niederländischen Hengelo mit seinem Kia Stonic auf dem Häfnerdeich gefahren und wollte an der Kreuzung zur B 9/Alte Heerstraße nach links auf die B9 abbiegen. Dabei nahm er offenbar einen von rechts kommenden Peugeot 308, den der 54-jährige Kranenburger steuerte, nicht wahr.

Im Rettungswagen zur Klinik

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, bei dem sich der Kranenburger schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 63-jährige Niederländer konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.